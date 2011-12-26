به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز دوشنبه 5 دی‌ماه کتاب «پایی که جا ماند» شامل خاطرات دوران اسارت سیدناصر حسینی‌پور در حوزه هنری و با حضور چهره‌های فرهنگی، سیاسی و نظامی برگزار شد.

در این مراسم، ستار هدایت‌خواه، نماینده مردم یاسوج در مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی که سیدناصر حسینی‌پور کلاس دوم راهنمایی بود و به جبهه رفت من در همان روستای محل تحصیلش معلم بودم و امروز او معلم ما است. مقاومتی که او در اسارت کرده است برای همه ما کلاس درس است.

وی ادامه داد: مقاومت وی و همرزمانش نشان از روح بلند و شخصیت الهی آنها و معلول تربیتشان است. برادران و پدر وی همگی جبهه‌ای بودند و مهم‌تر از تاثیر خانوادگی، تاثیری بود که جوانان آن روزگار از ولایت گرفته بودند. جز در سایه ولایتمداری کسی نمی‌تواند اینگونه مقاومت کند. اینکه در آن زندان‌ها و زیر آن شکنجه‌ها یک جوان 16 ساله می‌تواند تاب بیاورد دلیلش این است که در سایه ولایت قرار گرفته بود.

این نماینده مجلس تاکید کرد: جوانانی که قبل از انقلاب در صف کاباره‌ها بوند، بعد از انقلاب و تحت تاثیر خورشید ولایت در صف جبهه‌ها از هم سبقت گرفتند و این است تاثیر ولایت.

هدایت‌خواه وجود افرادی چون جانباز آزاده حسینی‌پور را حجتی برای نسل امروز دانسته و توضیح داد: اگر نسل امروز در مسیر رشد و تعالی قرار نگیرد و مسئولیت‌های خود را درست انجام ندهد خداوند امثال حسینی‌پور را پیش روی آنها قرار می‌دهد که آنها چه شرایط سختی را تحمل کرده‌ و متعالی شده‌اند. ما باید جوانان امروز را با الگوهایی چون مولف این کتاب آشنا کنیم تا در برابر هجمه‌های دشمن مصون شوند.

وی افزود: حوزه هنری مسئولیت خود را در این زمینه به خوبی انجام داده و انتظار می‌رود دیگر متولیان فرهنگی نیز به این موضوع توجه ویژه داشته باشند. محصولات انتشارات سوره مهر حوزه هنری توانسته رکوردهای بالایی را در کشور و حتی منطقه بزند و این برای ما یک الگو است.