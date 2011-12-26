به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی عصر دوشنبه در همایش آمار جنایی که با همکاری مرکز پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد با بیان اینکه معاونت اجتماعی و مرکز توسعه پیشگیریهای اجتماعی حوزه‌هایی هستند که به صورت روزآمد به شناخت و مدیریت گروه‌های هدف در حوزه آسیب‌های اجتماعی می‌پردازد گفت: 66 درصد از بار درمان اعتیاد و پیشگیری از اعتیاد بر عهده سازمان بهزیستی کل کشور است و اهدافمان در این حوزه کاهش عوامل خطر در برابر اعتیاد، افزایش عوامل محافظ در برابر اعتیاد، کاهش بروز اعتیاد و توجه به ظرفیتهای مردمی در جهت کاهش گرایش به اعتیاد است.



وی به خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناختی ارائه شده از سوی سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: این خدمات با هدف ارتقا سطح سلامت روان جامعه به مددجویان ارائه می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: کاهش آسیبهای روانی - اجتماعی، دسترسی بیشتر افراد جامعه به خدمات روانشناختی، استفاده از پتانسیلهای جامعه و افزایش سطح رضایت مندی مردم از زندگی از دیگر اهداف خدمات مشاوره‌ای روانشناختی است که سازمان بهزیستی افزایش مهارتهای زندگی را در برنامه های خود جای داده تا تقویت اعتماد به نفس و هویت فردی - ملی، افزایش مهارتهای اجتماعی و افزایش سازگاری روانی - اجتماعی در جامعه شکل یگیرد.

وی با اشاره به اینکه طرح آموزش زندگی در خانواده‌‌ها در سازمان بهزیستی کلید خورده است گفت: پیشگیری از اختلاف در میان زوجین، همسر‌آزاری و کودک‌آزاری به همراه مبارزه با بی‌بندوباریهای خانوادگی از اهداف این طرح به شمار می‌‌آید.

رئیس سازمان بهزیستی کل کشور همچنین به طرح مداخله در بحران سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: ارتقاء سطح دانش و آگاهی افراد در بحران‌ها، مداخله پیش از بروز مسائل و مشکلات اجتماعی و همچنین کمک به درک موقعیت فرد از بحران بوجود آمده رئوس این برنامه سازمان بهزیستی است.

هاشمی در بخش دیگری از سخنان خود با ارائه آمارهای معتادان بهبودیافته، مداخله در طلاق در دادگاهها و خدمات اورژانس اجتماعی گفت: وقتی که آمار طلاق در جامعه را رصد می کنیم باید به حال افزایش آمارهای طلاق عزاداری کرد.