به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی عصر دوشنبه در همایش آمار جنایی که با همکاری مرکز پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد با بیان اینکه معاونت اجتماعی و مرکز توسعه پیشگیریهای اجتماعی حوزههایی هستند که به صورت روزآمد به شناخت و مدیریت گروههای هدف در حوزه آسیبهای اجتماعی میپردازد گفت: 66 درصد از بار درمان اعتیاد و پیشگیری از اعتیاد بر عهده سازمان بهزیستی کل کشور است و اهدافمان در این حوزه کاهش عوامل خطر در برابر اعتیاد، افزایش عوامل محافظ در برابر اعتیاد، کاهش بروز اعتیاد و توجه به ظرفیتهای مردمی در جهت کاهش گرایش به اعتیاد است.
وی به خدمات مشاورهای و روانشناختی ارائه شده از سوی سازمان بهزیستی اشاره کرد و گفت: این خدمات با هدف ارتقا سطح سلامت روان جامعه به مددجویان ارائه میشود.
همایش آمار جنایی؛
اجرای طرح آموزش زندگی در خانوادهها/ باید به حال آمار طلاق عزاداری کرد
رئیس سازمان بهزیستی از اجرای طرح آموزش زندگی در خانوادهها خبر داد و گفت: وقتی که آمار طلاق را در جامعه رصد میکنیم باید به حال افزایش آمارهای طلاق عزاداری کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، همایون هاشمی عصر دوشنبه در همایش آمار جنایی که با همکاری مرکز پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه برگزار شد با بیان اینکه معاونت اجتماعی و مرکز توسعه پیشگیریهای اجتماعی حوزههایی هستند که به صورت روزآمد به شناخت و مدیریت گروههای هدف در حوزه آسیبهای اجتماعی میپردازد گفت: 66 درصد از بار درمان اعتیاد و پیشگیری از اعتیاد بر عهده سازمان بهزیستی کل کشور است و اهدافمان در این حوزه کاهش عوامل خطر در برابر اعتیاد، افزایش عوامل محافظ در برابر اعتیاد، کاهش بروز اعتیاد و توجه به ظرفیتهای مردمی در جهت کاهش گرایش به اعتیاد است.
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