مساجد مازندران حضور حداکثری مردم در انتخابات را فراهم می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فوقی افزود: مسجد از نقشی بی بدیل و بسیار برجسته برخوردار بوده و هیچ کانون دیگری نمی‌تواند جایگزین مسجد شده و کارکرد آن را داشته باشد. مسجد زیباترین طراحی الهی برای پیشبرد برنامه های اجتماعی و فرهنگی تربیت و هدایت جامعه است.

وی افزود: حضرت امام (ره) برای فعالیت در مسجد دو راهبرد را به ما نشان می‌دهند که حفظ و پرکردن مساجد از جمله راهبردهای مد نظر بنیانگذار جمهوری اسلامی بوده که در حفظ و پاسداری ارزشهای اسلامی و انقلاب و تعیین سرنوشت مردم در صحنه های مختلف نظام، تاثیرگذار است.

فوقی با اشاره به اینکه برنامه های فرهنگی در کشور به گونه ای تنظیم شده که می‌تواند با محوریت مسجد انجام شود، گفت: بهترین راه برای انجام و اجرای فعالیتهای فرهنگی بوده و مساجد همواره مراکز ثقل فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی است.

این مسئول مساجد را مهمترین رکن شرکت حداکثری مردم در انتخابات دانست و گفت: مساجد با هماهنگی ائمه جماعات و مدیران مسئول کانونهای فرهنگی و هنری حضور حداکثری همراه با شور و شعور مردم در انتخابات فراهم می سازند.

وی، انتخابات را میثاق عمومی و حرکت جمعی برای تحقق آرمان های نظام اسلامی ایران دانست و افزود: فلسفه اصلی سربلندی نظام طی سی و سه سال از عمر پر برکت انقلاب در مقابل هجمه های مختلف بیگانگان، اتکا نظام به مردم است و آرای مردمی است که این اتکا را به صورت کمیت نشان می دهد.

فوقی، برهمکاری همه مسئولان برای حضور حداکثری مردم در انتخابات تاکید کرد و گفت: کاندیداها با ارائه برنامه های خود بر اساس انصاف، اخلاق و در فضایی آرام نقدی کارشناسانه ارائه دهند چرا که هرچه فضا مناسب تر باشد رغبت مردم برای حضور بیشتر خواهد شد و وعده های غیر عملی به مردم ندهند و امکانات و مصالح کشور را در نظر داشته باشند.

مسئول کانون های فرهنگی و هنری مساجد مازندران، برگزاری انتخابات سالم و قانونمند با مشارکت حداکثری مردم را ازجمله رویکردهای اصلی مسئولان عنوان کرد و گفت: انتخابات در نظام اسلامی، مظهر مردم سالاری دینی است.

وی افزود: هر چه انتخابات با شکوه تر برگزار شود، به آن میزان عظمت و اقتدار نظام اسلامی افزایش می یابد و کارآمدی نظام اسلامی را به اثبات برسانند.

فوقی، تغییر کامل جمهوری اسلامی را از جمله اهداف سازمان یافته دشمنان در حوزه جنگ نرم علیه نظام اسلام دانست و گفت: دشمنان با هدف ناکارآمد جلوه دادن نظام اسلامی، به ویژه در آستانه نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی با استفاده از ابزار و تاکتیک های مختلف و پیچیده ، تحلیل های نادرست و خلاف واقع، به سیاه نمایی ارکان نظام روی آورده اند تا از این طریق به اهداف شوم خود دست یابند.

این مسئول، ایجاد اختلاف در بین اقشار مختلف مردم و گروهای مذهبی، ترویج یاس و ناامیدی و بی تفاوت کردن نسل جوان نسبت به مسایل کشور، شایعه پراکنیهای متفاوت و جو سازی های مختلف را از دیگر توطئه های سازمان یافته دشمنان در ضربه زدن به نظام اسلامی توصیف کرد.