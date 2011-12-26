70 درصد اعتبارات خراسان شمالی تا اول دی ماه جذب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوطالب شفقت اظهار داشت: تاکنون 121 میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص یافته و مدیران دستگاههای اجرایی باید تلاش کنند تا پایان سال سهم استان را از اعتبارات ملی بگیرند.

وی با بیان اینکه در سال جاری ردیف بودجه هزینه ای استان 64 میلیارد تومان بود، تصریح کرد: بودجه هایی که به استان اعلام شده 100درصد ابلاغیه آن به دستگاههای مربوطه اعلام شده است.

استاندار خراسان شمالی افزود: بستر همه تحقیقات و کارهای زیربنایی داشتن طرح آمایش در استان است که نیاز به همکاری همه دستگاهها برای تهیه و تدوین دقیق آن داریم.

وی با اشاره به یکسان شدن طرح هدفمند کردن یارانه ها نیز گفت: طرح هدفمند کردن یارانه یکی از افتخارات جمهوری اسلامی است که با هدایت مقام معظم رهبری شجاعت دولت و همراهی مردم خوب ایران عملیاتی شد.

شفقت افزود: ظرف یکسال گذشته 470 میلیارد تومان از منافع طرح هدفمندی یارانه ها عاید استان خراسان شمالی شده است.

