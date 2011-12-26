آغاز طرح بیمه تنه درختان باغداران آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان از بیمه کردن تنه درختانی همچون سیب، گردو، انار، بادام و تاسیسات ایجاد شده در استان خبر داد و گفت: باغداران استان با پرداخت حق بیمه میتوانند نسبت به بیمه کردن تنه درختان خود اقدام و در صورت بروز خسارت توسط عوامل طبیعی و قهری، خسارت وارده را جبران کنند.
وی با بیان اینکه بر اساس درخواستهای بهره برداران بخش و پیگیری ستاد بیمه استان، آیین نامه و دستورالعمل بیمه درختان از سوی صندوق بیمه کشور ابلاغ شده، افزود: بر اساس این دستورالعمل باغداران میتوانند تنه درختان خود نظیر سیب، گردو، انار و بادام را بیمه کنند.
محمدیان با اشاره به اینکه تعداد محصولات تحت پوشش بیمهای صندوق از 125 محصول در سال زراعی 89- 88 به 146 محصول در سال زراعی 90- 89 رسیده، افزود: در سال جاری پوشش بیمهای تنه درختان در حدود 15 مورد و پوشش بیمه ای محصولاتی مانند گل محمدی دیم، ماهیان سردآبی در استخرهای نیمه متراکم، باقلای دیم، یونجه و قنوات را به صورت آزمایشی در دستور کار قرار داده است.
در راستای حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان و با پیگیری های بعمل آمده سازمان جهاد کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان، مهلت بیمه محصولات زراعی آذربایجان شرقی حداکثر تا تاریخ 15دی ماه تمدید شده و کلیه کشاورزان می توانند در مهلت باقی مانده اراضی زیر کشت محصولات زراعی خود را بیمه کرده تا در صورت بروز حوادث طبیعی از مزایای این صندوق بهره مند شوند.
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