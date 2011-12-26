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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۲۸

محمدیان خبر داد:

آغاز طرح بیمه تنه درختان باغداران آذربایجان شرقی

آغاز طرح بیمه تنه درختان باغداران آذربایجان شرقی

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی از آغاز طرح بیمه تنه درختان باغداران در مقابل حوادث طبیعی و قهری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان از بیمه کردن تنه ‌درختانی همچون سیب، گردو، انار، بادام و تاسیسات ایجاد شده در استان خبر داد و گفت: باغداران استان با پرداخت حق بیمه می‌توانند نسبت به بیمه کردن تنه درختان خود اقدام و در صورت بروز خسارت توسط عوامل طبیعی و قهری، خسارت وارده را جبران کنند.

وی با بیان اینکه بر اساس درخواستهای بهره برداران بخش و پیگیری ستاد بیمه استان، آیین نامه و دستور‌العمل بیمه درختان از سوی صندوق بیمه کشور ابلاغ شده، افزود: بر اساس این دستورالعمل باغداران می‌توانند تنه درختان خود نظیر سیب، گردو، انار و بادام را بیمه کنند.

محمدیان با اشاره به اینکه تعداد محصولات تحت پوشش بیمه‌ای صندوق از 125 محصول در سال زراعی 89- 88  به 146 محصول در سال زراعی 90- 89  رسیده، افزود: در سال جاری پوشش بیمه‌ای تنه‌ درختان در حدود 15 مورد و پوشش بیمه ای محصولاتی مانند گل محمدی دیم، ماهیان سردآبی در استخرهای نیمه متراکم، باقلای دیم، یونجه و قنوات را به صورت آزمایشی در دستور کار قرار داده است.

در راستای حمایت از کشاورزان و تولید کنندگان و با پیگیری های بعمل آمده سازمان جهاد کشاورزی و صندوق بیمه محصولات کشاورزی استان، مهلت بیمه محصولات زراعی آذربایجان شرقی حداکثر تا تاریخ 15دی ماه تمدید شده و کلیه کشاورزان می توانند در مهلت باقی مانده اراضی زیر کشت محصولات زراعی خود را بیمه کرده تا در صورت بروز حوادث طبیعی از مزایای این صندوق بهره مند شوند.

کد مطلب 1494140

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