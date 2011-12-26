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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۱۶

"ماریو گوتزه":

بارسا تنها تیمی است که نمی‌توانم پیشنهاد آن را رد کنم

بارسا تنها تیمی است که نمی‌توانم پیشنهاد آن را رد کنم

ستاره باشگاه دورتموند اعلام کرد اگر قرار باشد "وست‌فالن" را ترک کند ترجیح می‌دهد به بارسلونا بپیوندد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاره جوان و ملی پوش دورتموند به دلیل درخشش در این فصل مورد توجه باشگاه‌های بزرگ اروپایی از جمله، چلسی، آرسنال و منچستریونایتد قرار گرفته است.

گوتزه در گفتگو با مجله آلمانی فرانکفورتر گفت: نمی‌دانم این پیشنهادها تا چه حد جدی است اما ذهنم را مشغول آنها نمی‌کنم.

گوتزه در پاسخ به اینکه ترجیح می‌دهد بعد از ترک دورتموند به چه تیمی بپیوندد، گفت: بارسلونا تیم رویایی من است. هیچ بازیکنی نمی‌تواند پیشنهاد این تیم را رد کند.

گوتزه تا سال 2014 با دورتموند قرارداد دارد و بارها اعلام کرده قصد ترک این تیم را ندارد.

کد مطلب 1494141

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