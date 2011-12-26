به گزارش خبرگزاری مهر، ستاره جوان و ملی پوش دورتموند به دلیل درخشش در این فصل مورد توجه باشگاههای بزرگ اروپایی از جمله، چلسی، آرسنال و منچستریونایتد قرار گرفته است.
گوتزه در گفتگو با مجله آلمانی فرانکفورتر گفت: نمیدانم این پیشنهادها تا چه حد جدی است اما ذهنم را مشغول آنها نمیکنم.
گوتزه در پاسخ به اینکه ترجیح میدهد بعد از ترک دورتموند به چه تیمی بپیوندد، گفت: بارسلونا تیم رویایی من است. هیچ بازیکنی نمیتواند پیشنهاد این تیم را رد کند.
گوتزه تا سال 2014 با دورتموند قرارداد دارد و بارها اعلام کرده قصد ترک این تیم را ندارد.
نظر شما