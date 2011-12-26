ارسال 7 هزار اثر به دبیرخانه جشنواره علامه حلی

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌ الاسلام علی عماد، ظهر دوشنبه، در دیدار با آیت‌الله مکارم شیرازی با اشاره به برگزاری جشنواره علامه حلی اظهار داشت: جشنواره علامه حلی چند سالی است که در حوزه‌ های علمیه شکل گرفته و تنها در دوره اخیر آن 7 هزار اثر از سوی طلاب به دبیرخانه آن ارسال شده است.



وی با بیان اینکه پژوهش در حوزه‌ های علمیه جایگاه مناسب و واقعی خود را ندارد بیان داشت: حوزه امروز تنها نظام ارزشیابی آموزشی دارد و از نظام ارزشیبابی پژوهش، تبلیغ، مدیریت و تهذیب خبری نیست.



گسترش کرسیهای آزادندیشی



معاون پژوهش حوزه از برگزاری کرسی‌های آزاداندیشی در حوزه خبرداد و اظهار داشت: در نظر داریم تا نشستهای علمی فعلی حوزه به کرسی آزاداندیشی سپس نظریه‌ پردازی، کرسیهای نوآوری و نقد و مناظره تبدیل شوند.



وی ادامه داد: معاونت پژوهش در حوزه علمیه به دنبال این است که با حمایت ارکان و بزرگان و مراجع حوزه امر پژوهش فعالیت‌ های پژوهشی را به عنوان بخشی از فعالیت‌ های الزامی تحکیم کند.



حجت الاسلام عماد با اشاره به ضرورت اقدامات جدیتر در امر پژوهش در حوزه عنوان کرد: در گام نخست باید به شناسایی وضعیت علم و دانش در حوزه بپردازیم که اقداماتی مانند سنجش وضعیت پژوهشگران، مراکز پژوهشی، محصولات پژوهشی انجام شده و حتی مقایسه‌ ای با کشورهای اسلامی و یکی ازکشورهای پیشرفته هم صورت گرفته است.



وی گام دوم را مدیریت پژوهش دانست و اضافه کرد: گام سوم رسیدن به برنامه و نقشه راه برای بهبود وضیعت پژوهش است.



معاون پژوهش حوزه تاکید کرد: نقشه‌ جامع پژوهش‌ های حوزه‌ علمیه در حال تدوین است که اطلاع رسانی خواهد شد.



وی با اشاره به برگزاری کتاب سال حوزه تصریح کرد: با بررسی صورت گرفته آثار اسالی در حوزه کلام نسبت رو به رشدی دارند ولی حوزه فقه و اصول رشد چندانی را ندارد.



انتشار 90 نشریه حوزوی



حجت الاسلام عماد بیان داشت: در حال حاضر 90 نشریه حوزوی که توسط حوزویان مدیریت راهبردی و تأمین محتوا می‌شوند وجود دارد که از این مجموعه 22 نشریه علمی پژوهشی، 11 نشریه علمی ترویجی است.



