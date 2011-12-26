پیام تبریک نصرالله به مسیحیان/ دو دستاورد مهم مقاومت تشریح شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، هیئتی از حزب الله به رهبری "احمد صفی الدین" مسئول منطقه جنوب این حزب به مناسبت ولادت حضرت مسیح(ع) از کلیساهای مسیحی در شهر "صور"بازدید کرد و پیام تبریک "سید حسن نصرالله" دبیر کل را به مسیحیان ابلاغ کرد.

از سوی دیگر "ولید جنبلاط" رئیس جبهه مبارزه ملی لبنان ضمن محکوم کردن انفجارات اخیر دمشق گفت : همزمانی این انفجارها با ورود هیئت ناظران عربی به سوریه سئوال برانگیز است.

وی افزود: به کارگیری خشونت سبب افزایش ناامنی می شود و تنها راهکار سیاسی، سوریه را از بحران کنونی آن خارج می سازد.

"علی فیاض" عضو فراکسیون پارلمانی وفاداری به مقاومت لبنان نیز گفت: انفجارهایی که در عراق و سوریه رخ می دهد، ربطی به انجام اصلاحات ندارد، بلکه هدف آن نا امنی و بی ثباتی در منطقه است.

وی ضمن تاکید بر ضرورت پرهیز از اختلافات داخلی افزود: فتنه و اختلاف تنها به نفع اهداف آمریکا و اسرائیل و کمک به ایجاد ثبات در منطقه تنها راه مقابله با توطئه های دشمنان است.

از سوی دیگر "نبیل قاووق" معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان گفت : انفجارهای دمشق ماهیت آمریکایی داشت و نتیجه ای جز عجز و نا امیدی برای آمریکا و اسرائیل به دنبال نداشت.

وی افزود: حکومت سوریه در برابر تحریمهای اعمال شده و توطئه ها به خوبی مقاومت کرده است و پس از خروج نظامیان آمریکایی از عراق معادلات منطقه به نفع مقاومت تغییر یافته است.

قاووق اظهار داشت : مقاومت دو دستاورد مهم پس از جنگ 33 روزه داشته است: نخست، افزایش توان نظامی و دیگری کشف شبکه جاسوسی آمریکا در لبنان.

وی گفت : خطرات آمریکا و اسرائیل به قوت خود باقی است و باید تحرکات مهمی برای ممانعت از فعالیت شبکه های جاسوسی در لبنان انجام داد.