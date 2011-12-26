غدیری باردیگر برنیمکت تیم شهرداری یاسوج نشست

به گزارش خبرنگار مهر، پس از استعفای "عباس چمنیان" از سرمربیگری تیم فوتبال شهرداری یاسوج، مسئولان این تیم، مربی فصل قبل شهرداری را با قراردادی 40 میلیون تومانی استخدام کردند.

به گفته مسئولین این تیم، قرارداد این مربی شیرازی تاپایان این فصل است و در صورت موفقیت در فصل جاری، قرارداد وی تمدید می شود.

"عباس چمنیان" سرمربی سابق این تیم هفته گذشته و پس از پیروزی بر تیم فوتبال فولاد خوزستان در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی کشور، به دلیل آنچه دخالت کمیته فنی در مسائل اجرایی و فنی تیم عنوان کرده بود، از سمت خود استعفا داد.

با این حال در دوبازی قبلی شهرداری برابر تربیت یزد و کاوه تهران، هدایت این تیم را "سرتیپ طاهری" مربی بومی این تیم برعهده داشت که توانست چهار امتیاز از این دوبازی کسب کند.

غدیری در حالی برنیمکت تیم فوتبال شهرداری یاسوج می نشیند که این تیم باید در جمعه این هفته در چارچوب مرحله نیمه نهایی جام حذفی کشور به مصاف استقلال تهران برود.

این بازی دومین رویارویی جمشید غدیری در سمت سرمربی شهرداری یاسوج با استقلال تهران است.

این مربی سال گذشته نیز در مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی کشور به مصاف آبی پوشان پایتخت رفت که آن بازی را با نتیجه دو بر صفر به حرف قدرتمند خود واگذار کرد.