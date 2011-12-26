حیدری نخستین خرید زمستانی صبای قم در بازار نقل و انتقالات

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس این روزها به سبب تعطیلات نیم فصل در خواب زمستانی به سر می برد، بازار نقل و انتقالات لیگ برتر گرما بخش این رشته ورزشی شده است.



در حالی که بسیاری از تیم های لیگ برتری در صدد تقویت تیم های خود و جذب بازیکنان مورد نظر به منظور حضوری موفق در دور برگشت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور هستند، صبای قم نیز بیکار ننشسته است.



در این بین عبدالله ویسی بر خلاف سایر مربیان تیم های لیگ برتری که به دنبال جذب چهره های مطرح و نام دار هستند، تلاش می کند همانند آغاز لیگ یازدهم بازیکنانی را جذب کند که اولا کمتر حاشیه داشته باشند و دوم این که به لحاظ فنی برای این تیم کار آمد باشند.



بر همین اساس مجید حیدری بازیکنی است که به عنوان نخستین خرید زمستانی صبای قم در بازار داغ نقل و انتقالات مسابقات نیم فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور از تیم سابق خود جدا شد و به جمع شاگردان عبدالله ویسی پیوست.



این بازیکن که تخصص بازی کردن در مقابل مدافعین و همچنین هافبک دفاعی را دارد، در نیم فصل نخست رقابت های این فصل لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور عضو تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز بود و به دنبال اختلاف با محمود یاوری به صبای قم آمد.



حیدری که در آغاز لیگ یازدهم نیز شدیدا مورد توجه عبدالله ویسی سرمربی جوان تیم فوتبال صبای قم بود، در حالی به صبا پیوست که ویسی به عنوان جانشین هافبک مصدوم خود یعنی اکبر صادقی بر روی این بازیکن حساب ویژه ای باز کرده است.



نکته جالب اینکه در هفته هفدهم و پایانی از دور رفت مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور که بین صبای قم و فجر شهید سپاسی شیراز در قم برگزار شد، حیدری حتی تیم سپاسی را در سفر به شهر مقدس قم همراهی نکرده بود.



در این دیدار مهم که در حضور اندک تماشاگر حاضر در ورزشگاه یادگار امام شهر مقدس قم برگزار شد و قضاوت آن را امیرحسین فتاحی، علیرضا کهوری بر عهده داشتند، تیم های چهارم و پانزدهم جدول رده بندی لیگ برتر در دیداری مهم به تساوی یک بر یک رضایت دادند.



چهارمین تیم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور تا پایان هفته شانزدهم لیگ برتر از دور رفت یازدهمین دوره این رقابت ها، تیم فوتبال صبای قم است که با کسب این تساوی 29 امتیاز شد و پنجمین تیم جدول رده بندی لیگ برتر باقی ماند.



تیم رده پانزدهم جدول رده بندی رقابت‌های فوتبال باشگاه های برتر کشور جام خلیج فارس نیز تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز است با این تساوی با کسب 16 امتیاز بالاتر تیم های مس کرمان، راه آهن شهرری و مس سرچشمه کرمان در مکان پانزدهم باقی ماند.



صبای قم در نهمین بازی خانگی خود در دور رفت یازدهمین دوره مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور جام خلیج فارس در دیداری خانگی پذیرای شاگردان محمود یاوری سرمربی فصل گذشته خود بود که در نهایت به پنجمین تساوی این فصل و سومین تساوی خانگی خود تن داد.



در این مسابقه تیم فوتبال فجر شهید سپاسی شیراز در دقیقه 61 بازی بعد از اینکه اشتباه فاحش مدافعان تیم فوتبال صبای قم اتفاق افتاد، توسط گلزن جوان خود یعنی ایوب کلانتری موفق به گشودن دروازه شاگردان عبدالله ویسی در آخرین بازی نیم فصل نخست رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور شد و از تیم فوتبال صبای قم پیش افتاد.



در ادامه بازی تیم فوتبال صبای قم دست از تلاش بر نداشت و توسط میلاد سلیمان فلاح خط دفاع فجر شهید سپاسی شیراز را به اشتباه وادار کرد و این رسول بروش بود که موفق به زدن گل تساوی شد تا این مسابقه با وجود موقعیت هایی که هر دو تیم برای گلزنی داشتند، با تساوی یک بر یک به پایان برسد.

