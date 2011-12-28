احراز اصالت مدارک دانشگاهی داوطلبان ورود به مجلس ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی اوایل امسال با 135 رأی موافق، 45 رأی مخالف و 10 رأی ممتنع تصویب کردند که دارندگان مدرک لیسانس تحت هیچ شرایطی امکان کاندیداتوری مجلس را نخواهند داشت و مدرک کارشناسی ارشد شرط ورود به نمایندگی مجلس شد.
این مصوبه میافزاید: با این تصمیم نمایندگان، افراد دارای مدرک کارشناسی (لیسانس و پایینتر از آن) به هیچ وجه نمیتوانند در انتخابات مجلس نامزد شوند، مگر اینکه سابقه نمایندگی در مجلس شورای اسلامی داشته باشند. طبق تبصره 2 ماده 28 قانون انتخابات مجلس هر دوره نمایندگی مجلس شورای اسلامی معادل یک مقطع تحصیلی فقط برای شرکت در انتخابات محسوب میشود.
تعیین کارشناسی ارشد به عنوان کف مدرک مورد نیاز برای کاندیداهای مجلس شاید زمینهای شود تا برخی از افرادی که قصد کاندیداتوری در انتخابات مجلس نهم را دارند صرفاً برای احراز ظاهری شرایط کاندیداتوری به سمت مدارک برخی دانشگاههای خارجی بروند که حصول این مدارک آسان اما از نظر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی کشورمان معتبر نیستند.
حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره گفت: هیئتهای اجرایی انتخابات هنگام ثبتنام کاندیداها باید نسبت به احراز اصالت مدارک تحصیلی آنها اقدام کنند البته هیئتهای اجرایی در ابتدا عهدهدار این مهم هستند و سپس هیئتهای نظارت باید این اصالت را احراز کنند.
این نماینده اصولگرای مجلس هشتم با تأکید بر اینکه اصالت مدارک دانشگاهی ثبتنامکنندگان در انتخابات باید به هنگام ثبتنام محرز شود، به مهر گفت: فعلا هیئت اجرایی ثبتنام کاندیداها فقط مدارک آنها را تحویل میگیرند و سپس هیئتهای اجرایی و نظارت باید اصالت مدارک را بررسی و در این باره از وزارت علوم استعلام کنند.
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