نام نویسی 34 نفر برای انتخابات مجلس در گلستان

سید قاسم حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد 30 نفر زن و چهار نفر مرد هستند که با مراجعه به حوزه های انتخابیه استان نسبت به ثبت نام اقدام کرده اند.

وی اظهار داشت: از مجموع این تعداد، شش نفر در حوزه انتخابیه کردکوی، بندرگز، بندرترکمن و گمیشان، یک نفر در حوزه گرگان و آق قلا تمایل خود را برای نامزدی در این دوره انتخابات اعلام کرده اند.

وی عنوان کرد: همچنین در حوزه انتخابیه علی آباد کتول دو نفر، در حوزه انتخابیه مینودشت هفت نفر، رامیان و آزادشهر پنج نفر و گنبد کاووس سه نفر ثبت نام کرده اند.

حسینی بیان داشت: از مجموع این افراد، 15 نفر در روز دوشنبه با مراجعه به حوزه های انتخابیه استان نام نویسی کردند.

دبیر ستاد انتخابات گلستان گفت: تنها یک نفر از نامزدهای انتخابات، از نمایندگان کنونی استان در مجلس شورای اسلامی است.

گلستان شش حوزه انتخابیه و هفت نماینده مجلس دارد.

