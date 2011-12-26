به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهشتیپور از رزمندگان و آزادگان هشت سال جنگ که از همبندان سیدناصر حسینیپور در دوران اسارت بوده است، در رونمایی از کتاب «پایی که جا ماند» گفت: وقتی این کتاب را خواندم مرا به دوره شکوهمند اسارت برد؛ دورانی که دیگر تکرار نمیشود. در آن روزها فکر میکردم اسارت بدترین چیزها باشد ولی بعدها فهمیدم که بهترین موقعیتها را در همان دوران داشتم.
وی ادامه داد: من یک سال آخرت اسارت را با سیدناصر حسینیپور هم اردوگاه بودم و به نظرم اخلاص مهمترین ویژگی وی و اثرش است. اخلاص او در مرحله اول به دلیل سختیهای جبهه و جنگ بود و بعدها با سختیهای دوران اسارت به تکامل رسید. او مانند عقابی تیزبین و زینبوار مسایلی که بر اسرا گذشت، روایت کرده است.
این رزمنده آنچه را در این کتاب روایت شده عین واقعیت دانسته و گفت: این مطالب به زبانی ساده و روان نوشته شده و این هم نتیجه همان اخلاص است. برخی فرازهای آن برایم از این لحاظ که او چطور اینهمه جزئیات را به خاطر سپرده است، باورنکردنی بود. اگر خدا نعمت داشتن یک پا را از او گرفته به جایش به او حافظه خوبی داده است.
بهشتیپور افزود: من خواندن این کتاب را به دختر 14 سالهام توصیه کردم نه برای اینکه شرایطی که خودم در اسارت داشتهام بفهمد بلکه برای اینکه فرهنگ اسارت، آزادگی و ایثار در این کتاب به خوبی تصویر شده است. اسارت خیلی تلخ است ولی در این کتاب به زیبایی تصویر شده و اگر می خواهیم مبارزه در راه آرمانها را به جوانان نسل امروز یاد بدهیم میتوانیم به آنها بگوییم این کتاب را بخوانند.
وی که در حال حاضر از مدیران شبکه پرس تی وی است، عنوان کرد: اگر جوانان می خواهند جوهر اندیشه اسارت و آزادگی را دریابند این کتاب را بخوانند. این کتاب مانند فیلم نیست که هیجان مقطعی ایجاد کند بلکه جزئیات آن روزها را نشان میدهد.
این آزاده در پایان بیان کرد: در سختی انسان ساخته و پرداخته میشود و با شعار هم نمیشود درس داد بلکه باید با عملمان نشان دهیم چه اعتقاداتی داریم؛ اتفاقی که در «پایی که جا ماند» افتاده است.
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