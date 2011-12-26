افتتاح طرح آبیاری تحت فشار قطره ای در باغات هشترود

به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر صادقی با اعلام این مطلب افزود: کل هزینه های اجرای این طرح به مبلغ 294 میلیون و 739 هزار و 400 ریال است که مبلغ 140 میلیون ریال آن کمک بلاعوض دولتی و 154 میلیون و 739 هزار و 400 ریال آن به عنوان آورده شخصی است.
وی با اشاره به مزایای این طرح اظهار داشت: اجرای آبیاری تحت فشار موجب افزایش راندمان آبیاری و جلوگیری از هدر رفت آب می شود .
صادقی ضمن توصیه به کشاورزان جهت بهره مندی از کمک بلاعوض دولتی، افزود: کشاورزان می توانند برای اجرای طرح و صرفه جویی اقتصادی و استفاده بهینه از آب کشاورزی به مراکز خدمات جهادکشاورزی و مدیریت جهادکشاورزی شهرستان مراجعه کنند.
تاکنون هزارو 505هکتار از اراضی زراعی و 571 هکتار از اراضی باغی شهرستان هشترود به ترتیب تحت پوشش آبیاری بارانی و قطره ای قرار گرفته است.
هشترود - خبرگزاری مهر: مدیرجهادکشاورزی هشترود از افتتاح و بهره برداری طرح آبیاری تحت فشار در سطح هفت هکتار در روستای آلاقیه این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر صادقی با اعلام این مطلب افزود: کل هزینه های اجرای این طرح به مبلغ 294 میلیون و 739 هزار و 400 ریال است که مبلغ 140 میلیون ریال آن کمک بلاعوض دولتی و 154 میلیون و 739 هزار و 400 ریال آن به عنوان آورده شخصی است.
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