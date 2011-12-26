به گزارش خبرنگار مهر، تیم والیبال هلال احمر قم در یکی از حساس‌ترین دیدارهای هفته نخست از دور برگشت مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور روز چهارشنبه این هفته مقابل تیم والیبال گل گهر سیرجان به میدان می رود.



شاگردان علیرضا خوشرویی بعد از اینکه در خانه از سد تیم های والیبال شفق اردکان یزد و هیئت شیروان گذشتند اما ناباورانه بازی برده در خانه را به تیم والیبال شهرداری گرگان باختند، این هفته در تلاش برای کسب سومین پیروزی خود در خانه از تیم گل گهر سیرجان پذیرایی می‌کنند.



هفته نخست از دور برگشت مرحله گروهی مسابقات لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور چهارشنبه این هفته با انجام شش مسابقه در شهرهای مختلف کشور به انجام خواهد رسید و طی آن در یکی از حساس‌ترین بازی‌های هفته، هلال احمر قم در خانه خود میزبان تیم والیبال گل گهر سیرجان است تا بعد از سه شکست و سه پیروزی، به دنبال پیروزی دیگری در لیگ دسته اول باشد.



در این دیدار که در سالن شهید رضائیان مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار خواهد شد و قطعا علاقه‌مندان به والیبال و هوادار تیم والیبال هلال احمر قم از تیم مورد علاقه خود حمایت می‌کنند، شاگردان علیرضا خوشرویی در تیم هلال احمر قم در تلاش برای صعود از مرحله گروهی به میدان می‌روند.



در این مسابقه خانگی تیم والیبال هلال احمر قم از ساعت ۱۷ عصر چهارشنبه هفتم دی ماه در حالی برابر تیم والیبال گل گهر سیرجان در حالی به میدان می‌رود که پیش از این در خانه موفق به شکست تیم‌های والیبال هیئت شیروان و شفق اردکان شده است.



این در حالی است که والیبالیست‌های هلال احمر قم چهارشنبه دو هفته گذشته در خانه میزبان تیم والیبال شهرداری زاهدان بودند و در این دیدار که از حساسیت‌ فوق‌العاده زیادی برخوردار بودند بازی کاملا برتری نسبت به مهمان خود ارائه کرده و در حالی که گیم های اول و دوم را برده بودند، در گیم های سوم تا پنجم باختند تا ناباورانه در خانه طعم شکست را بچشند.



والیبالیست‌های هلال احمر قم که از شش بازی قبل خود 9 امتیاز در کارنامه دارند، در تلاش برای کسب سه امتیاز این بازی قطعا تلاش زیادی انجام خواهند داد تا به برتری دست یافته و در نهایت چهارمین بازی خانگی را با کسب چهارمین پیروزی در مرحله گروهی لیگ دسته اول والیبال باشگاه‌های کشور به پایان برسانند.



هلال احمر قم تا پایان دور رفت پیکارهای مرحله گروهی لیگ دسته اول والیبال باشگاه های کشور دارای 9 امتیاز و دارنده رتبه چهارم جدول رده بندی گروه دوم لیگ دسته اول والیبال مردان باشگاه های کشور است و امید زیادی به صعود دارد.

