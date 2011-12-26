299 آموزشیار نهضت سوادآموزی مازندران جذب آموزش و پرورش می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، نعمت بقایی عصر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه مازندران افزود: هم اکنون این تعداد آموزشیار باقیمانده تا سال آینده تعیین تکلیف و جذب آموزش و پرورش می شوند.

وی اظهار داشت: مازندران در بخش تحت پوشش قرار دادن افراد لازم التعلیم سرانه خوبی داشته و 99.8 درصد جامعه هدف را پوشش داده است.

معاون سوادآموزی اداره کل آموزش و پرورش مازندران با اشاره به اینکه با ادغام نهضت سوادآموزی در آموزش و پرورش، امکانات سوادآموزی در اختیار آموزش و پرورش قرار می گیرد، تصریح کرد: بسیاری از این تاسیسات در قالب مدرسه و فضای آموزشی کاربری پیدا می کنند.

بقایی با بیان اینکه جشن پایان بیسوادی زمانی انجام می شود که 100 درصد آحاد جامعه مشمول باسوادی هستند، یادآور شد: امیدواریم تا سال 92 جشن پایان بیسوادی در همه شهرستانهای استان برگزار می شود.

وی با اعلام اینکه هم اکنون 90 هزار نفر در مازندران به صورت خوداظهاری خود را بیسواد شدند، افزود: هم اکنون 97درصد جمعیت 10 تا 49 سال مازندران باسواد هستند.

وی با تاکید بر ترویج علم آموزی در جامعه، گفت: هم اکنون دولت برای هر فرد بیسواد مازنی، 360 هزار تومان سرانه هزینه می کند.

مازندران سه میلیون و 600 هزار نفر جمعیت دارد.