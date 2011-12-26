امام(ره) و رهبری باید به عنوان الگو به طلاب معرفی شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمدرضا صالح در نخستین نشست تربیتی استادان و مربیان اخلاق جامعه المصطفی، اظهار داشت: آشنایی با زندگانی بزرگانی مانند امام(ره) و رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان الگو برای طلاب بسیار مفید است.



تدوین نظامنامه تربیتی و اخلاقی جامعه المصطفی(ص)



وی با بیان اینکه مهم‌ ترین ویژگی جامعه المصطفی توجه به مسأله رشد اخلاق و تهذیب ست عنوان کرد: طرح نظام‌نامه تربیتی المصطفی در همین راستا تدوین شده و این طرح به عنوان نقشه راه حرکت تربیتی و تهذیبی جامعةالمصطفی(ص) است.



معاون فرهنگی و تربیتی جامعه المصطفی(ص) از انشتار مجله ای برای آشناتر کردن طلاب با زندگی بزرگان خبرداد و اضافه کرد: در چند شماره چاپ شده این مجله به تبیین منش و سیره امام(ره)، رهبر معظم انقلاب و شهید صدر پرداخته شده و سایر بزرگان نیر در دستور کار است.



وی با اشاره به آسیبهای اخلاقی اظهار داشت: تنوع ملیتی با پیشینه رفتاری، دانشی، فرهنگی و فکری مختلف از جمله آسیب‌ های تهدید کننده در حوزه طلاب غیرایرانی است.



صالح بیان داشت: باید نگاهی سیستمی به نظام‌ نامه تربیتی المصطفی(ص) داتشه باشیم تا کارآیی آن بیشتر شود.



وی تاکید کرد: ترویج اخلاق در میان طلاب باید از نگاه بخشی خارج و به دغدغه همه بخشهای المصطفی تبدیل شود.



معاون فرهنگی و تربیتی جامعه المصطفی(ص) از تدوین نخستین سند اجرایی نظام‌نامه تربیتی المصطفی خبرداد و بیان داشت: این طرح با هدف مشخص شدن وظایف بخش‌های مختلف جامعه المصطفی در تربیت و رشد اخلاقی طلاب تدوین شده است.



وی با بیان اینکه انتقال سنت‌ های گذشته حوزه‌ های علمیه ضروری است عنوان کرد: باید زی طلبگی به عنوان مهمترین سنت طلبگی متناسب با ویژگیها و شرایط هر کشوری برای مخاطبان تعریف شود.