وضعیت پنبه به خطر افتاده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید علی طاهری با انتقاد از عدم پرداخت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از جانب بانک مرکزی به سازمان تعاون روستایی گفت: کوتاهی بانک مرکزی در پرداخت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی که پیش از این مصوب شده بود باعث شده است تا دلالها پنبه هزار تومانی را به قیمت ۳۰۰ تومان از کشاورز خریداری کنند و این یعنی اینکه وضعیت پنبه برای سال آینده به خطر می افتد.

وی اظهار داشت: بیش از یک ماه از مصوبه لزوم پرداخت قیمت تضمینی محصولات کشاورزی اعم از سویا و پنبه و دیگر محصولات می گذرد و بانک مرکزی هم در یک ماه گذشته بیش از سه بار این مصوبه را به بانک ملی ابلاغ کرده است.



عضو کمیسیون فرهنگی با انتقاد از کوتاهی بانک ملی در پرداخت تسهیلات به سازمان تعاون روستایی گفت: بانک ملی بهانه می آورد که اعتبار لازم را ندارد و از پرداخت تسهیلات به دستگاه مباشر یعنی سازمان تعاون روستایی خودداری می کند و خواهان لحاظ ردیف اعتبار ویژه در بانک مرکزی برای این موضوع است.



طاهری، لحاظ یک ردیف اعتبار ویژه در بانک مرکزی را عامل افزایش نقدینگی و تورم توصیف و تصریح کرد: در آخرین نامه ای که بانک مرکزی در تاریخ ۲۶ آذر امسال به بانک ملی ارسال کرده خواهان پرداخت این موضوع شده و انتظار داریم وزیر اقتصاد و دارایی با پیگیری این موضوع مانع از ضرری که در حال حاضر کشاورزان متحمل می شوند باشد.