مردم در گرم کردن فضای انتخابات نقش آفرین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، علی رجبی عصر دوشنبه در جلسه معتمدین انتخابات میاندرود اظهار داشت: مشارکت حداکثری مردم در بی طرفی کامل دستگاه های اجرایی انجام خواهد شد.

وی بالاترین موهبت خداوند به بشر را امانتداری دانست و گفت: تمام تلاش کادر اجرایی انتخابات برای شرکت بیشتر مردم در تعیین سرنوشت خود است.

فرماندار میاندرود اخلاص، بی طرفی و صداقت را از شاخصه های اصلی معتمدین انتخابات عنوان کرد و ابراز داشت: نقش اصلی در انتخابات بر عهده مردم بوده که با حضور خود نقشه های دشمنان را خنثی خواهند کرد.

رجبی با اشاره به اینکه باید منویات رهبری در انتخابات مد نظر قرار گیرد، گفت: رعایت انصاف و عدالت از مهم ترین مسائل در کادر اجرایی انتخابات و از وظایف معتمدان است.

وی خطاب به معتمدان انتخابات در شهرستان میاندرود گفت: امروز وزارت کشور، استانداری و فرمانداری میاندرود به سوی شما دست یاری دراز کرده تا با تعامل و همکاری یکدیگر و با ترغیب مردم به شرکت در انتخابات برگ زرین دیگری در عرصه مشارکت سیاسی و مردم ساری دینی کشور رقم زنیم.

نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، دوازدهم اسفندماه 90 در ایران اسلامی برگزار می شود.