اخبار کوتاه از ورزش استان قم

به گزارش خبرنگار مهر، تیم دانشگاه آزاد اسلامی تهران این هفته در لیگ برتر باشگاه‌های کشور در قم میهمان تیم جهش ترابری قم خواهد بود.



جهش ترابری قم که پیش از این تنها به دو پیروزی در مسابقات لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور دست یافته است، بدجور خطر سقوط به لیگ دسته اول را احساس می کنند اما حریف این هفته شاگردان سیدعباس آقاکوچکی با امید رسیدن به مدعیان به قم می‌آید.



تیم بسکتبال دانشگاه آزادی اسلامی تهران که این فصل یکی از فصول حضور قدرتمند خود در لیگ برتر را تجربه می‌کند، مقابل تیم جهش وترابری قم در حالی صف آرایی می کند که در حال حاضر بعد از تیم های مهرام و ماهان اصفهان در مکان چهارم است.



بازیکنانی دو تیم بسکتبال جهش ترابری قم و دانشگاه آزادی اسلامی تهران این هفته روز چهارشنبه هفتم دی ماه از ساعت 16 در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم در نخستین بازی هفته چهاردهم مقابل یکدیگر قرار می گیرند.



اعزام دو و میدانی‌کاران قم به پیکارهای صحرانوردی قهرمانی کشور



دوومیدانی‌کاران قم در رقابت‌های انتخابی صحرانوردی دوومیدانی قهرمانی کشور که همین ماه برگزار می‌شود، شرکت خواهند کرد.



بر اساس برنامه هیئت دوومیدانی استان قم، مسابقات انتخابی تیم دوومیدانی صحرانوردی استان قم برای شناخت نفرات برتر این رشته ورزشی برای اعزام به رقابت‌های صحرانوردی قهرمانی کشور، با حضور چهره های شاخص دو و میدانی قم در رشته صحرانوردی برگزار شد و طی آن در پایان رقابت دوومیدانی‌کاران شرکت کننده ترکیب تیم اعزامی به این رقابت ها مشخص شد.



مصاف صبای قم با شهرداری ساوه در لیگ برتر فوتسال



تیم فوتسال صبای قم این هفته در لیگ برتر باشگاه‌های کشور در قم میزبان تیم فوتسال شهرداری ساوه ای خواهد بود که هفته گذشته تیم فوتسال صدرنشین صنایع گیتی پسند اصفهان را برای نخستین بار در این فصل به تساوی وادار کرد.



صبای قم که پیش از این به 9 پیروزی در مسابقات لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور دست یافته است، هنوز هم شرایط خوبی برای رسیدن به جمع سه مدعی بالای جدول دارد اما حریف این هفته شاگردان حسین گنجیان با امید جبران شکست بازی رفت به قم خواهد آمد.



تیم فوتسال صبای قم که این فصل یکی از فصول حضور قدرتمند خود در لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور را تجربه می‌کند، مقابل تیم شهرداری ساوه در حالی صف آرایی می کند که در حال حاضر بعد از تیم های گیتی پسند، شهید منصوری قرچک و ماهان اصفهان در مکان چهارم است.



بازیکنانی دو تیم فوتسال صبای قم و شهرداری ساوه این هفته روز جمعه نهم دی ماه از ساعت 16 در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان شهر مقدس قم در یکی از چهار بازی روز دوم هفته هفدهم مقابل یکدیگر صف آرایی می کنند.

