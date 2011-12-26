معصومه پیرمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حضور مداوم در مسابقات مهم کشوری که بر اساس برنامه و تقویم فدراسیون بدمینتون برگزار میشود، یکی از مهمترین اهداف و برنامههای هیئت بدمینتون استان قم به شمار میرود.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه پیکارهای لیگ دسته اول بدمینتون بانوان کشورمان برای مدت یک روز این هفته به میزبانی قم برگزار میشود، به همین خاطر قطعا رقبای ما با برترینهای خود در این مرحله شرکت میکنند و تیم بانوان هیئت بدمینتون استان قم نیز با بهترین نفرات خود مقابل حریفان قرار می گیرد.
نایب رئیس هیئت بدمینتون استان قم افزود: از آنجا که قرار است در پایان رقابتهای لیگ دسته اول بدمینتون بانوان باشگاه های کشور، دو تیم به مسابقات لیگ دسته برتر این رشته صعود کنند به همین خاطر مسابقات قطعا در سطح بالایی برگزار میشود.
وی عنوان کرد: در همین راستا هیئت بدمینتون تلاش می کند با در نظر گرفتن زمان و امکانات مناسب برای بدمینتون عضو تیم بانوان هیئت قم، شرایطی را فراهم کند که این تیم با بهترین وضعیت در مرحله دوم لیگ دسته اول بدمینتون باشگاه های کشور به مصاف رقبا برود.
پیرمرادی ابراز داشت: بدمینتون بازان سه تیم حاضر در گروه نخست مسابقات این فصل لیگ دسته اول بدمینتون بانوان باشگاه های کشور این هفته در قم حضور خواهند یافت تا با حضور تیم بدمینتون بانوان هیئت قم، در جدال با یکدیگر به رقابت پرداخته و تیم های مدعی یک گام دیگر به لیگ برتر بدمینتون بانوان باشگاه های کشور نزدیک تر شوند.
وی با بیان اینکه برترینهای بدمینتون بانوان قم در حال حاضر در اردوی این تیم حضور دارند، تصریح کرد: تمام اعضای این تیم تلاش می کنند نتایج مرحله قبل را که با سه شکست برای تیم بانوان هیئت بدمینتون قم همراه بود را جبران کنند.
نایب رئیس هیئت بدمینتون استان قم با اشاره به حضور مداوم بانوان بدمینتون باز قم در مسابقات مختلف کشور، عنوان داشت: برای همین منظور هر زمان که برنامه ای از سوی فدراسیون اعلام شده است، با هدف اعزام تیمی قوی و مدعی، بهترین نفرات بدمینتون قم در اردوها شرکت کرده و زیر نظر مربیان خود با آمادگی کامل به مسابقات اعزام شده اند.
وی با اشاره به زمان دقیق برگزاری این رقابتها، ادامه داد: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته و زمان بندی فدراسیون، این رقابتها با حضور تیمهای حاضر در گروه دوم مسابقات لیگ دسته اول بدمینتون بانوان کشور در روزهای هفتم و هشتم دی ماه مرحله دوم لیگ این فصل را سپری می کنند.
پیرمرادی افزود: با توجه به اینکه سالن بدمینتون فرهمند موحد واقع در مجموعه ورزشی شهید حیدریان سالنی مجهز و شکیل برای برگزاری تمرینات و برنامههای مختلف رقابتی این رشته ورزشی است، این سالن میزبان رقابتهای لیگ دسته اول بدمینتون بانوان باشگاههای کشور خواهد بود.
پیرمرادی در گفتگو با مهر:
بانوان بدمینتون باز قمی با قدرت در لیگ دسته اول شرکت میکنند
قم - خبرگزاری مهر: نایب رئیس هیئت بدمینتون استان قم از آمادگی بدمینتون بازان قم برای حضور در پیکارهای مرحله دوم لیگ دسته اول بدمینتون بانوان کشور خبر داد.
معصومه پیرمرادی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: حضور مداوم در مسابقات مهم کشوری که بر اساس برنامه و تقویم فدراسیون بدمینتون برگزار میشود، یکی از مهمترین اهداف و برنامههای هیئت بدمینتون استان قم به شمار میرود.
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