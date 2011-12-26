سالانه سه هزار هکتار از باغات آذربایجان شرقی اصلاح می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، سعداله اسکندری با بیان اینکه 106 نفر کارشناس ناظر باغات در قالب شرکتهای خدماتی و مشاوره ای شاهد اصلاح سالانه سه هزار هکتار از باغات استان هستند، گفت: باغهایی که در اثر تاثیرات عوامل محیطی از بین رفته و یا باغاتی که مسن هستند و از نظر تولید اقتصادی توجیهی ندارند با راهنمایی این کارشناسان اصلاح، نوسازی و جایگزینی در آنها صورت می گیرد.

مدیر باغبانی جهادکشاورزی آذربایجان شرقی با بیان اینکه عملیات اصلاح باغات شامل تغذیه، هرس، حذف علفهای هرز، مبارزه و کنترل آفات و بیماری ها، اصلاح سیستم های آبیاری و ایجاد واحد کمپوست در باغات می شود، افزود: در این طرح، درختان خسارت دیده حذف و نهالهایی که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه باشند، جایگزین می شوند.

وی با بیان اینکه دلایل جایگزینی از سوی کارشناسان مبنی بر ایجاد محدودیت از آب و خاک، شرایط آب و هوایی و یا پایان یافتن سن اقتصادی نیز بررسی می شود، ادامه داد: امیدوارم کشاورزان و باغداران به موازات سیاستهای سازمان قدم برداشته و تلاش کنند تا با اصلاح و جایگزینی باغات موجود در استان، قدم های موثری برای تحقق اهداف از پیش تعیین شده برنامه پنجم توسعه و چشم انداز 1404 باشیم.

مدیرباغبانی جهادکشاورزی استان همچنین شرایط نامناسب نگهداری، بسته بندی نامناسب و فشارهای مکانیکی شدت تنفس میوه ها را در افزایش میزان ضایعات موثر دانست و افزود: مهمترین عامل فساد و ضایعات محصولات باغی، از صدمات ناشی از عوامل محیطی، روشهای نامناسب برداشت، بسته بندی و نگهداری و حمل در نتیجه افزایش شدت تنفس بافت های گیاهی اتفاق می افتد.

وی با بیان اینکه باغداران با آگاهی از زمان مناسب برداشت محصول می توانند مانع ازضایعات میوه های تولیدی خود شوند، اظهار داشت: صنایع تبدیلی و تکمیلی علاوه بر کاهش ضایعات با تولیدات ویژه ای بر قیمت محصولات باغی می افزایند.