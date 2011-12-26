نهم دی نماد بصیرت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عسکری بخشی عصر دوشنبه در جلسه ستاد بزرگداشت نهم دی ماه اظهار داشت: انقلاب به عنوان امانت الهی با پشتوانه هزاران شهید به ما سپرده شده که باید از آن مراقبت کرد.

وی با اشاره به اینکه نباید در کادر اجرایی سلیقه ها و فکرهای جناحی مطرح باشد، افزود: امروز دشمنان با تمام توان اصل نظام را هدف قرار داده که باید با هوشیاری مانع از موفقیت دشمن شد.

مسئول ستاد نماز جمعه میاندرود ادامه داد: تاریخ اسلام به ما نشان داد که اگر خداوند با تار عنکبوتی از جان پیامبر (ص) دفاع و یا از انقلاب نوپای ما در دهه 60 در برابر کل قدرت شرق و غرب محافظت کرده، می تواند انقلاب را به سر منزل مقصود رهنمون کند.

وی با اشاره به یوم الله نهم دی، این روز را نماد بصیرت ملت ایران دانست و گفت: در این روز ملت ایران برای چندمین بار طمع شیرین پیروزی چشیده است.

وی گفت: باید در انتخابات به دور از هرج و مرج، اختلاف سلیقه و با رعایت انصاف و امانت از کشور و ولایت فقیه دفاع کرد.

