ادعای مضحک فرقه رجوی علیه ایران/صدر خواستار محاکمه الهاشمی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های عراق، مقتدی صدر خواستار محاکمه طارق الهاشمی معاون فراری رئیس جمهوری عراق در مقابل نمایندگان پارلمان این کشور شد.



مقتدی صدر امروز در ارتباط با اتهامات وارده به طارق الهاشمی مبنی بر دست داشتن در اقدامات تروریستی گفت : مطرح کردن چنین مسائلی در این برهه زمانی ممکن است به مسائل زیان باری برای عراق، وحدت و امنیت آن منجر شود.



صدر افزود : محاکمه الهاشمی باید تحت نظارت پارلمان و مردم انجام شود، عزل از مناصب هم باید قانونی باشد.



وی خواستار فرصت به دستگاه قضایی برای برقراری عدالت شد.

مذاکرات درباره منافقین





خبر دیگر اینکه نماینده سازمان ملل متحد با مشاور امنیت ملی نخست وزیر عراق در خصوص سرنوشت گروهک تروریستی منافقین گفتگو کرد.



بر اساس گزارش رسانه ها، طرفین درباره انتقال اعضای فرقه رجوی از اردوگاه عراق جدید(اشرف سابق) به پایگاه لیبرتی که چندی پیش در اختیار نظامیان آمریکایی بود و در بغداد قرار دارد، به توافق دست یافته اند تا سازمان ملل متحد بتواند کشور دیگری را برای انتقال منافقین پیدا کند.



این در حالی است که گروهک تروریستی منافقین در ادعایی مضحک و بی اساس علیه جمهوری اسلامی ایران ادعا کرده است موشکهایی شلیک شده به جنوب اردوگاه اشرف(عراق جدید) از سوی ایران بوده است .



دولت عراق، پس از برعهده گرفتن مسئولیت امنیتی اردوگاه اشرف از نظامیان آمریکایی، نام آن را به "العراق الجدید" تغییر داد.



خبر دیگر اینکه بر اثر انفجار انتحاری در بغداد، دست کم 7 نفر کشته شدند، خودروی بمبگذاری شده در نزدیک وزارت کشور منفجر شد.