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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۵۵

جرجانی:

آموزش خانواده راهکار اساسی جلوگیری از ابتلا به مواد مخدر است

آموزش خانواده راهکار اساسی جلوگیری از ابتلا به مواد مخدر است

گمیشان - خبرگزاری مهر: معاون فرماندار گمیشان، اطلاع رسانی و آموزش خانواده ها را مهمترین راهکار اساسی جلوگیری از ابتلا به مواد مخدر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، خوجه محمد جرجانی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان افزود: خانواده ها باید علاوه بر داشتن نظارت کافی بر فرزندان آنها را از خطرات مواد مخدر آگاه کنند.

وی اظهار داشت: مواد مخدر خصوصا مواد مخدر صنعتی آسیبهای جدی روانی و بدنی به مصرف کننده وارد می کند.

وی عنوان کرد: دستگاه های فرهنگی به ویژه ‌آموزش و پرورش باید جوانان و نوجوانان را از آثار سوء مصرف اینگونه مواد مطلع کنند.

معاون فرماندار آق قلا گفت: مواد مخدر آسیبهای جدی اجتماعی، فرهنگی و مادی به جامعه وارد می کند.
 
جرجانی بیان داشت: پیشگیری و جلوگیری از ابتلاء به مواد نقش مهمی در جلوگیری از وارد شدن این آسیبها بر پیکره جامعه دارد.
کد مطلب 1494171

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