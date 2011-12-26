آموزش خانواده راهکار اساسی جلوگیری از ابتلا به مواد مخدر است

به گزارش خبرگزاری مهر، خوجه محمد جرجانی در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان افزود: خانواده ها باید علاوه بر داشتن نظارت کافی بر فرزندان آنها را از خطرات مواد مخدر آگاه کنند.

وی اظهار داشت: مواد مخدر خصوصا مواد مخدر صنعتی آسیبهای جدی روانی و بدنی به مصرف کننده وارد می کند.

وی عنوان کرد: دستگاه های فرهنگی به ویژه ‌آموزش و پرورش باید جوانان و نوجوانان را از آثار سوء مصرف اینگونه مواد مطلع کنند.



معاون فرماندار آق قلا گفت: مواد مخدر آسیبهای جدی اجتماعی، فرهنگی و مادی به جامعه وارد می کند.

جرجانی بیان داشت: پیشگیری و جلوگیری از ابتلاء به مواد نقش مهمی در جلوگیری از وارد شدن این آسیبها بر پیکره جامعه دارد.