ادارات مازندران در مبارزه با قاچاق کالا مصمم باشند

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی ابراهیمی در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان افزود: اعضای کمیسیون باید متناسب با مصوبات دولت وظایف خود را در مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام دهند.

ابراهیمی با بیان اینکه محتوای بخشی از مصوبات دولت جزو وظایف ذاتی دستگاه هاست،‌عنوان کرد: دستگاههای اجرایی باید در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر اساس شرح وظایفی که سازمان مرکزی شان تعیین می کند عمل کنند.

وی با اعلام اینکه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اتاق عملیات و میدان اجراست، اهمیت آن را برابر با فعالیتهای شورای تامین دانست و از دستگاه های عضو خواست تا در این راستا مجدانه اهتمام کنند.

جانشین کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران با اشاره به اینکه مفسده ها و آسیبهای اجتماعی به صورت شبکه ای مدیریت می شوند، تاکید کرد: مبارزه با قاچاق و آسیبها نیازمند هماهنگی بین بخشی و بین دستگاهی است و هرچه این هماهنگی بیشتر باشد خروجی کار بیشتر خواهد بود.

وی افزود: دستگاههای عضو کمیسیون باید با ورود دقیق، بهنگام و روزآمد جلوی بروز مفسده و آسیب را بگیرند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار مازندران با بیان اینکه مسائل مربوط به قاچاق می تواند محمل بروز مسائل امنیتی باشد از دستگاه های عضو خواست با نگاه امنیتی انتخاباتی مسائل دو سه ماه اخیر را رصد کنند.

ابراهیمی گفت: دستگاه هایی که مستقیما با مردم، صاحبان صنعت و تجارت ارتباط پیدا می کنند، دقیق تر و حساس تر به رصد آسیبها و چالشها بپردازند و به موقع در برابر نا امیدی و نا امنی اجتماعی بایستند.

وی ادامه داد: امروز امید آفرینی و ایجاد نشاط، بزرگ ترین خدمت به انقلاب است.

ابراهیمی تصریح کرد: زمانی مصوبات کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ضمانت اجرایی دارد که ما بتوانیم خروجی آن را در جامعه ببینیم.