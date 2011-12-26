گزارش تکان دهنده مرکز حقوق بشر بحرین/ به زنان باردار هم رحم نمی کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه العوامیه، مرکز حقوق بشر بحرین اعلام کرد: مطابق گزارشهایی که به مرکز حقوق بشر رسیده است موارد زیادی از سقط جنین به سبب حمله نیروهای امنیتی با استفاده گسترده از گاز اشک آور رخ داده است.

پس از وقایع 14 فوریه نیروهای امنیتی رژیم با انواع گازهای اشک آور، بمبهای صوتی و دیگر گازهای سمی به سرکوب وحشیانه مردم پرداختند و همه ساکنان مناطق را به طور دسته جمعی مجازات کردند.

کمیته مستقل حقیقت یاب بحرین در گزارش خود به 114 مورد استنشاق گاز اشک آور در مجتمع پزشکی "السلمانیه" در روزهای اول اعتراضات در 14 تا 19 فوریه 2011 اشاره کرده است.

مرکز حقوق بشر در گزارش خود بیان کرد: به کارگیری بی رویه خشونت و زور علاوه بر اینکه کشته و زخمی های بسیاری برجای گذاشت سبب ایجاد معلولیت شده و صدمات جبران ناپذیری به ویژه به زنان باردار وارد کرده است.

در این گزارش آمده است : تنها در فاصله بین ماه مارس تا نوامبر 2011 حدود 21 مورد سقط به مرکز گزارش شده است که علت آنها به کارگیری گازهای سمی، اشک آور و دیگر ابزار سرکوب در مناطق مختلف بوده است.

"فاطمه" یکی از زنان بحرین است که در مارس 2011 در عملیات سرکوب تظاهرات مردمی چهار ماهه باردار بود وی در این باره می گوید: اوضاع کاملا طبیعی پیش می رفت، اما هنگامی که نیروهای امنیتی به منطقه مسکونی حمله کردند برای کنجکاوی با دیگر همکاران به پشت بام رفتیم.

وی افزود: در این هنگام توده ای از گازهای سمی که علیه تظاهرات کنندگان به کار گرفته شده بود مشاهده کردیم من پس از مدتی بیهوش شدم پس از دو هفته که به پزشک مراجعه کردم به من گفته شد که جنین مرده است.

این زن بحرینی اظهار داشت : پزشک علت این حادثه را بمبهای فوق صوتی دانست و گویا من سومین موردی بودم که همان روز این پاسخ را از پزشک می شنیدم.

"زهرا" یکی دیگر از زنان بحرینی که در منطقه "المعامیر"( جایی که به طور روزانه در معرض استنشاق گاز های سمی هستند) زندگی می کند وضعیت مشابهی داشته است.

در گزارش مرکز حقوق بشر بحرین آمده است : گازهای اشک آور تاثیرات زیادی بر تنفس مادران باردار و جنین آنها دارد و بیهوش شدن آنها سبب قطع اکسیژن رسانی به جنین آنها می شود.

علاوه بر این اصابت گلوله پلاستیکی موجب ناقص الخلقه شدن می شود و فشارهای روانی و ترس ناشی از گازهای سمی، بمبهای صوتی، حمله به منازل در سقط جنین زنان باردار بحرینی موثر است.

"ام عباس" از دیگر زنان بحرینی است که در یک مرکز تجاری مالی در بحرین کار می کرده است وی می گوید: هر روز از نقاط ایست بازرسی عبور می کردم، اما یک روز، خودرو، کیف دستی و تلفن همراهم را بازرسی کردند.

وی افزود: دو نظامی بحرینی به شدت مرا مورد تهدید و توهین قرار دادند پس از مدتی احساس تشنج کردم پس از یک روز تحمل درد به بیمارستان رفتم پزشکان تلاش زیادی برای نجات کودکم کردند، اما ره به جایی نبردند.

مرکز حقوق بشر در پایان خواستار توقف سرکوب و به کارگیری زور، محاکمه نیروهای امنیتی، منع فروش سلاح به رژیم به ویژه گازهای سمی شده است.