مشکل پروژه میلیاردی بروجرد حل شد/ تقدیر از خبرگزاری مهر

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل و هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری کننده در پروژه های تفریحی - تجاری بروجرد با ارسال لوح تقدیری از پیگیریهای خبرگزاری مهر در راستای رفع مشکل پروژه تجاری هشت بهشت تقدیر کرد.

بنیان مولایی در این لوح تقدیر عنوان کرده است: احتراما بدینوسیله از تلاش و پیگیریهای مستمر و مجدانه آن خبرگزاری محترم در راستای اطلاع رسانی و ایفای نقش رسانه ای خود در خصوص جمع آوری کابلهای برق فشار قوی عبوری از اراضی مجتمع تجارت بین الملل بروجرد که منجر به برچیدن دکلهای مذکور توسط شرکت برق منطقه ای باختر شد و معضل چهار ساله این پروژه که مانع اجرای عملیات ساختمانی شده بود را برطرف کرد، تشکر و قدردانی می کنیم و از خداوند متعال آرزوی توفیق و سربلندی برای کارکنان خدوم آن رسانه محترم را داریم.

شرکت خصوصی سرمایه گذاری پروژه های بروجرد در اسفندماه سال 85 مشارکت خود را با شورای شهر و شهرداری وقت آغاز کرد ولی متاسفانه به دلایل مواجه شدن با موانع مختلف همچنان پروژه های این شرکت از زمانبندی خود عقب هستند.

خبرگزاری مهر در گزارشهای متعددی پیش از این موضوع موانع پیش روی سرمایه گذاری بخش خصوصی در بروجرد را مورد بررسی قرار داده و در این راستا به برخی پروژه های بخش خصوصی در بروجرد از جمله مجتمع تجاری هشت بهشت پرداخته بود.

در این راستا علاوه بر رفع مشکل این پروژه با همکاری شورای اسلامی شهر بروجرد، مانع دکلهای فشار قوی برق نیز با پیگیری و همکاری شرکت برق منطقه ای باختر از سد راه این پروژه میلیاردی برداشته شد.

مجتمع تجاری هشت بهشت یکی از پروژه های منحصر به فرد در غرب کشور بوده که توسط شرکت سرمایه گذار در دست ساخت و احداث است اما عمده مشکلات پیرامون این مجتمع که تاکنون مانع ساخت و عملیات اجرایی آن شده است وجود دکلهای فشار قوی برق بر سر مسیر احداث پروژه بود که این مشکل با پیگیریهای خبرگزاری مهر به طور کامل حل شد.

از سوی دیگر علاوه بر رفع مشکل این مجتمع تجاری پیگیریهای خبرگزاری مهر به نوعی تحقق "یک تیر و دو نشان" بوده و زمینه تقویت شبکه برق بروجرد را نیز با تلاش مسئولان شرکت برق منطقه ای باختر فراهم کرد که این موضوع جای تقدیر از متولیان امر دارد.

به هر روی جذب سرمایه گذار در هر استانی به عنوان یکی از راهبردهای مهم توسعه مطرح است و در این راستا به نظر می رسد به منظور پیشرفت استان کمتر توسعه یافته لرستان باید مسئولان و همچنین رسانه ها در راستای جذب سرمایه گذاران بخش خصوصی تلاش ویژه ای داشته باشند.

سرمایه گذاری بخش خصوصی با توجه به روند اجرای اصل 44 در کشور یکی از مهم ترین راهکارهای نظام برای توسعه مناطق مختلف کشور است که در این میان تلاش استانهای مختلف برای جذب سرمایه گذاران، خود به صحنه ای برای رقابت هر روزه مسئولان تبدیل شده است.

حال با این اوصاف در استان لرستان با وجود همه ظرفیتهای موجود در بخش های مختلف آب، خاک، انرژی، حمل و نقل، صنعت، کشاورزی، خدمات و گردشگری هنوز هم در بعضی مواقع سرمایه گذاران با مشکلی به نام سنگ اندازی برخی متولیان امر مواجه هستند که امید می رود با نگاه ویژه ای که استاندار لرستان نسبت به این موضوع دارند شاهد رشد سرمایه گذاری بخش خصوصی در استان باشیم.