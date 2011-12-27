23 موسسه فرهنگی و هنری در دهه فجر در زنجان افتتاح می شود

علی سهندی در گفتگو با خبرنگار مهر، توجه به برنامه های فرهنگی و هنری را بسیار مهم عنوان کرد و افزود: توجه به برنامه های فرهنگی و هنری خروجی خوبی را در جامعه دارد و دستگاههای فرهنگی باید برنامه های فرهنگی را در دستور کار خود قرار دهند.

وی ادامه داد: در سازمان فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیتهای فرهنگی و هنری جزو برنامه های اصلی سازمان است که در این راستا جشنواره موسیقی و جشنواره هنرهای تجسمی در دهه فجر برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان افزود: در حوزه قرآن 400 نفر در آزمون شرکت کردند که اجرای این برنامه هم قدم موثری در حوزه قرآن خواهد بود که توجه به جایگاه قرآن در جامعه از بروز بسیاری از معضلات جلوگیری می کند.

سهندی تاکید کرد: برنامه های متنوع فرهنگی و هنری در دهه فجر برگزار خواهد شد که با آماده شدن سالن نمایش فرهنگ سرا برنامه تعزیه در 28 صفر برگزار می شود.

وی با اشاره به برنامه های خوشویسی در شهرستانهای استان گفت: در شهرستانها هم جشنواره خوشنویسی از شاخص ها است و تفاهم نامه هایی امضاء شده که در تاریخ استان بی سابقه است که با این تفاهم نامه هر شهرستانی با توجه به تعهدی که دارد برنامه خود را تا آخر سال اجرا خواهد کرد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان یاد آور شد:اعتبارات هم به اجرای این برنامه ها به شهرستانها اختصاص یافته که 50 درصد در زمان اجرای برنامه و مابقی اعتبار بعد از اجرای برنامه به شهرستانها تخصیص داده می شود.