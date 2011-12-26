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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۸:۵۹

طیبی فر در گفتگو با مهر:

طرح جهاد محرم در یک روستای کردکوی اجرایی شد

طرح جهاد محرم در یک روستای کردکوی اجرایی شد

کردکوی - خبرگزاری مهر: رئیس جمعیت هلال احمر کردکوی از اجرای طرح جهاد محرم در روستای سرکلاته این شهرستان واقع در غرب استان خبر داد.

موسی طیبی فردر حاشیه افتتاح این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در طرح بزرگ استانی با عنوان کاروان نیکوکاری (جهاد محرم )، جمعیت هلال احمر گلستان مجری طرح و جمعیت هلال احمر کردکوی میزبان این طرح است.

وی اظهار داشت: این طرح در روستای سرکلاته با جمعیتی بالغ بر سه هزار و 40 نفر در قالب 760 خانوار است به مدت یک هفته در حال اجراست.
 
وی عنوان کرد: در این طرح مردم،اعضای شورای اسلامی روستا، فرمانداری، بخشداری، نیروی انتظامی، مرکز بهداشت، مدیریت آموزش و پرورش، اداره آب و فاضلاب و ... همکاری دارند.
 
طیبی فر در ادامه گفت: برنامه های اجرایی این کاروان شامل، برپایی چادر جوانان در چهار نقطه روستا، نصب بنرهای آموزشی در قالب پرسشهای فرهنگی و امدادی و اجتماعی ، پخش فیلم و پاور پوینت عملکرد هلال احمر و عضوگیری است.

وی بیان داشت: در بخش آموزش، آموزش خانه به خانه آموزش غیرحضوری، آموزش برای شرکت در مسابقه امدادی خانوادگی، آموزش 35 ساعته و آموزش اطفای حریق است.
 
رئیس هلال احمر کردکوی افزود: در بخش پژوهش، شناسایی بافت قدیم روستا منطقه آسیب پذیر، شناخت مسن ترین افراد روستا، شناسایی افراد خیر و نیکوکار روستا و معرفی به داوطلبان و در بخش فرهنگی و اجتماعی نصب تابلو اعلانات در روستا، مسابقه سنتی، نقاشی کودکان، تشکیل کانون های روستایی و دانش آموزی از برنامه هاست.
 
وی عنوان کرد: لازم به ذکر است که ما در روستای سرکلاته تا الان کانون روستایی نداشتیم.

طیبی فر، اجرای تست روانشناختی، مسابقه ورزشی، اطلاع رسانی و آگاهی نسبت به صرفه جویی آب، برق، گار، تلفن، آرایشگاه رایگان، غبار رویی مسجد، حسینیه و مزار شهدا، مسابقه کتابخوانی، آموزش کارآفرینی، دیدار با شهدا و جانبازان، مسابقه قرآن و استقرار سازمان انتقال خون برای خونگیری در روستا از دیگر برنامه هاست.
کد مطلب 1494177

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