طرح جهاد محرم در یک روستای کردکوی اجرایی شد

موسی طیبی فردر حاشیه افتتاح این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در طرح بزرگ استانی با عنوان کاروان نیکوکاری (جهاد محرم )، جمعیت هلال احمر گلستان مجری طرح و جمعیت هلال احمر کردکوی میزبان این طرح است.

وی اظهار داشت: این طرح در روستای سرکلاته با جمعیتی بالغ بر سه هزار و 40 نفر در قالب 760 خانوار است به مدت یک هفته در حال اجراست.

وی عنوان کرد: در این طرح مردم،اعضای شورای اسلامی روستا، فرمانداری، بخشداری، نیروی انتظامی، مرکز بهداشت، مدیریت آموزش و پرورش، اداره آب و فاضلاب و ... همکاری دارند.

طیبی فر در ادامه گفت: برنامه های اجرایی این کاروان شامل، برپایی چادر جوانان در چهار نقطه روستا، نصب بنرهای آموزشی در قالب پرسشهای فرهنگی و امدادی و اجتماعی ، پخش فیلم و پاور پوینت عملکرد هلال احمر و عضوگیری است.



وی بیان داشت: در بخش آموزش، آموزش خانه به خانه آموزش غیرحضوری، آموزش برای شرکت در مسابقه امدادی خانوادگی، آموزش 35 ساعته و آموزش اطفای حریق است.

رئیس هلال احمر کردکوی افزود: در بخش پژوهش، شناسایی بافت قدیم روستا منطقه آسیب پذیر، شناخت مسن ترین افراد روستا، شناسایی افراد خیر و نیکوکار روستا و معرفی به داوطلبان و در بخش فرهنگی و اجتماعی نصب تابلو اعلانات در روستا، مسابقه سنتی، نقاشی کودکان، تشکیل کانون های روستایی و دانش آموزی از برنامه هاست.

وی عنوان کرد: لازم به ذکر است که ما در روستای سرکلاته تا الان کانون روستایی نداشتیم.



طیبی فر، اجرای تست روانشناختی، مسابقه ورزشی، اطلاع رسانی و آگاهی نسبت به صرفه جویی آب، برق، گار، تلفن، آرایشگاه رایگان، غبار رویی مسجد، حسینیه و مزار شهدا، مسابقه کتابخوانی، آموزش کارآفرینی، دیدار با شهدا و جانبازان، مسابقه قرآن و استقرار سازمان انتقال خون برای خونگیری در روستا از دیگر برنامه هاست.