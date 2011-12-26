به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله هاشم هاشمزاده هریسی اظهار داشت: مردم در 9دی علیه کسانی که به باورهای دینی آنها حمله کردند، خروشیدند و دشمنان و ایادی آنها برای اینکه حساسیت مردم را مورد آزمایش قرار دهند، به عاشورای حسینی جسارت کردند.
وی با بیان اینکه جسارت به فرهنگ عاشورا با واکنش آگاهانه مردم روبه رو شد، افزود: دین، ارزشهای معنوی، عاشورا، معنویت و امام حسین(ع) از مشترکات و خط قرمزهای مردم ایران است.
هاشمزاده هریسی با اشاره به شکست دشمن در حمله به دین و عاشورا اظهار کرد: مردم فارغ از جناحبندیهای سیاسی و جدای از اینکه چه طرز تفکری سیاسی دارند، عاشورا را هویت خود میدانند، عاشورا مبدأ و منشاء همه برکات دنیا و آخرت ملت ایران است.
این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه انقلاب اسلامی نتیجه عاشورا است، گفت: عاشورا و فرهنگ عزتمند آن موجب شد تا انقلاب اسلامی به پیروزی برسد و در طول این 30 سال نیز با وجود کارشکنی دشمنان این فرهنگ ملت ایران را در صحنههای دفاع از انقلاب پایدار نگه داشته است.
وی با اشاره به اینکه دشمنان جوهره ملت ایران را نشناختهاند، عنوان کرد: دشمن در برنامهریزیها و معادلات خود اعتقادات مستحکم ملت ایران را کم شمرده بود و حماسه حضور مردم موجب شد نه تنها دشمن و حتی برخی که در داخل معتقد بودند مردم اعتقادات مستحکمی ندارند به این باور برسند که ملت ایران در برابر ارزشهای دینی خود سکوت نمیکند.
هاشمزاده هریسی با اشاره به شکست دشمن در حوادث سال 88 گفت: دشمن دچار حماقت شد از این رو با وجود برنامهریزیهای مختلف ملت مستحکمتر شدند، دشمن در طول این سالها شعار دوستی با ملت ایران را سر میداد، حماسه نهم دی نشان داد آنها مردم را نمیشناسند.
عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: دشمن در طول این سالها به این باور رسیده بود که اگر اعتقادات مردم را ضعیف کند، به اهداف خود خواهد رسید و مقابله با نظام آسانتر خواهد بود از این رو در عاشورای سال 88 با حمله به نمادهای دینی مردم این تئوری خود را آزمایش کرد، اما نتیجهای نگرفت.
وی همچنن تاکید کرد: حماسههایی همچون 9 دی از قیام 15 خرداد سال 42 و 19 دی سال 56 نشأت گرفته است، مهم این است که این حماسهها به دقت برای مردم و نسل آینده تحلیل و نقش مردم و شعارهای عمیق آنها بررسی شود.
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