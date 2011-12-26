حوزه نیازمند تولید گسترده متون اخلاقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علیرضا اعرافی، در گردهمایی استادان و مربیان اخلاق جامعه المصطفی که در سالن عارف حسینی مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) برگزار شد، گفت: مشکل تولید متون اخلاقی برای تدریس در کل کشور مشهود است و در حوزه نیز این کمبود وجود دارد از این رو باید متون کاربردی اخلاقی تولید کنیم.



وی با بیان اینکه باید اخلاق نیز مانند فقه اجتهادی شود بیان داشت: اخلاق باید درسی فاخر و اجتهادی در حوزه علمیه باشد و به ساحت‌های گوناگون آن از جمله اخلاق کاربردی پرداخته شود.



اخلاق مورد تایید



رئیس جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به آسیب‌های اخلاقی در ایجاد تربیت اخلاقی اضافه کرد: اگر تربیت اخلاقی دقیق نباشد می‌تواند موجب نخ نماشدن و انزوای متربی شود و رفتارهای فرقه‌ای و افتادن در دام شیادان و عرفان‌های کاذب را به همراه داشته باشد.



اعرافی در تربیت اخلاقی طلاب غیرایرانی بر لزوم شناخت ویژگی‌های طلاب غیرایرانی از جمله شرایط روان شناختی، جامعه شناختگی و خانوادگی آنان تاکید کرد.



وی تاکید کرد: شعار المصطفی در تربیت اخلاقی دانش پژوهان خود " تربیت متوازن و جامع" است و در این صورت مباحث اجتماعی و سیاسی نیز باید مورد توجه در تربیت اخلاقی باشد.



وی افزود: مراد ما از تربیت اخلاقی تربیتی است که همراه با ایجاد شور و شوق و خلاقیت باشد و مراد انزوا در عین داشتن خصوصیات اخلاقی مثبت نیست.



فعالیت 200 تشکل فرهنگی



اعرافی وجود 200 تشکل فرهنگی، 50 تشکل پژوهشی، 100 نشریه و سایت و ماهواره که از سوی طلاب غیرایرانی ایجاد شده را فرصت عظیمی دانست و گفت: هم اکنون هزار استاد غیرایرانی در جامعه المصطفی در حال تدریس در داخل و خارج کشور هستند و باید از این ظرفیت برای ایجاد تغییر اخلاقی در دنیا استفاده کنیم.



وی داشتن رابطه چهره به چهره، تعامل جدی با طلاب، بهره گیری از قرآن و حدیث و سیره و تاریخ و ادبیات و هنر را از دیگر کارهای لازم در انتقال معارف اخلاقی برشمرد.

