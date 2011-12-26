دعوت از معتقدان به معیارهای اصولگرایی برای ثبت نام در انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، در شانزدهمین جلسه شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان که با حضور اکثریت اعضا آن تشکیل شد، اعضاء هیئت اجرایی گزارش خود را از مرحله اول سفرهای استانی به شورا ارائه و شورا ضمن تشکر از اقدامات مناسب هیئت اجرایی از هماهنگی های به عمل آمده در استان ها جهت تشکیل شوراهای استانی جبهه متحد تقدیر کرد.

علی ولایتی در خصوص اهداف و ماموریت کلان جبهه متحد اصولگرایان توضیحات ارائه کرد و گفت: اصولگرایان با شکل دهی جبهه متحد به دنبال تشکیل مجموعه ای عمیقا معتقد به ارمانهای انقلاب، اثر بخش ، پویا و نظام مند برای تحقق اهداف عالیه جمهوری اسلامی ایران هستند.

ولایتی با بیان اینکه اهداف کلان جبهه متحد اصولگرایان در شش بند مصوب شده، این اهداف را حضور فعال و متحد نیروهای ولایتمدار در عرصه سیاسی اجتماعی کشور برای بسط گفتمان اصولگرایی و استمرار حاکمیت آن، ایجاد نشاط انتخاباتی برای تحقق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات ، همفکری، مشارکت و همکاری با سایر افراد و گروههای اصولگرا جهت بهره مندی حداکثری از ظرفیت های همه گروههای همسو ، پیروزی جبهه انقلاب در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، کمک به انتخاب نامزدهای شایسته و معرفی عناصر متعهد و توانمند برای تشکیل مجلسی اسلامی، انقلابی ، متخصص و خدمتگزار وشکل گیری مجلسی هماهنگ و با برنامه، در جهت کارآمد تر کردن حکومت اعلام کرد.

وی افزود: این جبهه تلاش می کند بر اساس چشم انداز و مبانی اصولگرایی، ماموریت و اهداف کلان جبهه متحد اصولگرایان، نامزدهایی را به مردم معرفی کند که به طور قاطع در مقابل نظام سلطه و عوامل آنها بایستند.

ولایتی ادامه داد: همانطور که قبلا نیز در بیانیه و مصاحبه ها اعلام شده است معیار و میزان فعالیت جبهه متحد اصولگرایان منشور اصولگرایی است که توسط آیت الله مهدوی کنی دبیر محترم جامعه روحانیت مبارز و حضرت ایت الله یزدی دبیر محترم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در سال 1389 جهت انسجام و وحدت اصولگرایان منتشر شده است.

وی همچنین تصریح کرد: با توجه به شروع ثبت نام کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس ، توصیه جبهه این است افرادی که افکار و اعمال خود را با معیارهای انقلاب اسلامی و قانون اساسی و ولایت مطلقه فقیه منطبق می دانند نسبت به ثبت نام اقدام کنند تا این جبهه پس از پایان ثبت نام در این خصوص با دقت و رعایت عدالت، افراد صلح را به مردم معرفی نماید.

ولایتی ضمن تبریک سالروز حماسه آفرینی مردم در نهم دی ماه از مردم شریف ایران خواست که با حضور حداکثری خویش در انتخابات یک بار دیگر حمایت خود را از نظام جمهوری اسلامی ایران و تبعیت از ولایت فقیه به اثبات برسانند.