40 میلیارد ریال برای پایگاه امداد هوایی گلستان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در کردکوی افزود: این پایگاه در کریم آباد گرگان در حال ساخت است و این جمعیت مجری این طرح بوده است.

وی اظهار داشت: استاندار نیز تاکنون حمایت زیادی از این طرح کرده است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گلستان گفت: سازمان ما یک نهاد غیردولتی است و کارش داوطلبی محوری است و داوطلبان از همه اقشار مثل پزشک، دامپزشک، استاد و ... هستند.

وی بیان داشت: این داوطلبان را ما بنا بر نیاز مردم به جاهایی حتی مثل روستاها می بریم تا بتوانند با حرفه خود نیازهای مردم را برطرف کنند.

وی عنوان کرد: هدف ما در این کار این است که هم نیازهای مردم برطرف شود و هم داوطلبان ما رشد کنند و اهداف هلال احمر را یاد بگیرندو این کار، تبادل اطلاعات ، تبادل رسم و رسوم و تبادل فرهنگ را به دنبال دارد.

اکبری به طرح جهاد محرم در روستای سرکلاته کردکوی اشاره کرد و گفت: در این طرح کاروان نیکوکاری از هر شهرستان پنج الی هفت نفر داوطلب داریم که جمعاً در 10 شهرستان 60 تا 70 نفر و در شهرستان کردکوی 30 نفر عضو داریم.

وی یادآورشد: بعد از این اردوی جهادی ما قصد داریم یک پایگاه امدادی روستایی مستقر کنیم.

وی در ادامه گفت: از اقدامات ما کلینیک شبانه روزی هلال احمر است که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی این درمانگاه عمومی به درمانگاه تخصصی تبدیل شد.

اکبری یاداورشد: تاکنون این کلینیک 250 میلیون تومان تجهیزات دارد که این تجهیزات در آینده به 600 میلیون تومان می رسد.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر گلستان افزود: می خواهیم افتتاح این کلینیک توسط دکتر احمدی نژاد در سفری که به استان دارد صورت بگیرد.



وی گفت: از اقدامات دیگر اینکه ما با کمیته امداد توافق کردیم و قرار شد 11 هزار نفر از مددجویان تحت کمیته امداد را آموزش دهیم که در کشور به نوعی یک کار بی نظیر است و یک توافق را با فنی و حرفه ای انجام دادیم که جامعه فنی و حرفه ای آموزش امداد هلال احمر را داشته باشیم.