ثبت نام 78 نفر داوطلب حضور در مجلس نهم از فارس

به گزارش خبرنگار مهر، کمال فیروزآبادی عصر دوشنبه در نشست خبری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان فارس افزود: از تعداد 78 نامزد انتخابات، 74 نفر مرد وچهار نفر زن هستند.

وی با اشاره به مدرک تحصیلی نامزد های انتخابات تصریح کرد: 11 نفر از نامزد های انتخاباتی دارای مدرک لیسانس، 58 نفر فوق لیسانس، هشت نفر دکترا ویک نفر دارای مدرک حوزوی هستند.

رئیس ستاد انتخابات استان فارس تاکید کرد: ثبت نام از نامزدهای انتخابات تا پایان وقت اداری روز جمعه ادامه خواهد داشت.

معاون سیاسی وامنیتی استاندار فارس با اشاره به اینکه هیئتهای اجرایی انتخابات تا روز هشت دی ماه در فارس تشکیل می شود، یادآور شد: هیئتهای اجرایی در تمامی حوزه های اصلی وفرعی فارس تا روز پنجشنبه تشکیل خواهد شد که البته در حال حاضر نیز لیست معتمدین آماده است.

20 دی ماه رد صلاحیتها اعلام می شود

وی با اشاره به اینکه بررسی صلاحیت نامزد های انتخابات از پنج روز پس از ثبت نام آغاز خواهد شد، گفت: از روز چهاردهم دی ماه بحث بررسی سوابق داوطلبان در مراجع چهارگانه انجام و از 10 دی تا 19 دی ماه بررسی صلاحیتهای داوطلبان در هیئت های اجرایی انجام می شود.

فیروزآبادی افزود: 20 دی ماه نیز مراتب رد صلاحیت داوطلبان از طریق فرمانداران به نامزد های انتخابات ابلاغ خواهد شد.

رئیس ستاد انتخابات استان فارس با بیان اینکه 83 حوزه انتخاباتی در استان راه اندازی شده، یادآور شد: فارس دارای 29 شهرستان است که در این خصوص 68 حوزه فرعی و15 حوزه اصلی انتخاباتی مشخص شده است.

معاون سیاسی وامنیتی استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه تمامی احزاب وتشکل های دارای مجوز، حق فعالیت های انتخاباتی دارند، تصریح کرد: هر حزب وتشکلی که دارای مدرک تائید شده از وزارت کشور باشد حق فعالیت در انتخابات را دارد ودر استان فارس نیز محدودیتی برای فعالیت این افراد وجود ندارد.

شاهد حضور پرشکوه مردم فارس در انتخابات خواهیم بود

فیروزآبادی تاکید کرد: برای مشارکت در انتخابات همگان اعلام آمادگی کردند و تا کنون کسی سخن از تحریم انتخابات به میان نیاورده است.

رئیس ستاد انتخابات استان فارس ادامه داد: به طور یقین شاهد حضور پرافتخار مردم استان فارس در انتخابات خواهیم بود.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار فارس با بیان اینکه مردم فارس همیشه به عنوان الگو مطرح شده اند، گفت: مردم استان همیشه در تمامی مراحل به عنوان پیشتاز والگومطرح بوده اند و به طور یقین شاهد حضور پر افتخار مردم فارس در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی خواهیم بود.