پاسارگاد قم به نخستین پیروزی در لیگ دسته اول جودو دست یافت

به گزارش خبرنگار مهر، این دومین سالی است که تیمی از هیئت جودو استان قم در مسابقات لیگ دسته اول جودو مردان باشگاه های کشور شرکت می کند، تیمی که در آغاز فصل جدید این رقابت ها دو مسابقه هفته نخست را با شکست به پایان رساند.



با برنامه ریزی انجام شده از سوی فدراسیون جودو و کوراش کشورمان، رقابت‌های هفته دوم لیگ برتر و دسته اول جودو کشور در تهران به انجام رسید و تیم جودو پاسارگاد قم در بین مدعیان صعود به مسابقات قهرمانی لیگ برتر جودو باشگاه های کشور به نخستین پیروزی خود دست یافت.



در حالی که مسابقات لیگ دسته اول جودو مردان باشگاه‌های کشور در دو گروه مقدماتی به انجام می رسد، تیم های مدعی رقابت خود را به شکل دوره ای برگزار می کنند تا در نهایت از هر گروه دو تیم به مرحله دوم این رقابت ها صعود کنند.



همچنین در شرایطی که سرانجام دو تیم جواز صعود به رقابت های لیگ برتر جودو باشگاه‌های کشور راه خواهند یافت، در حال حاضر تیم‌های هیئت جودو زنجان و هیئت جودو قزوین تا قبل از مسابقات هفته دوم از دور رفت مرحله گروهی پیکارهای لیگ دسته اول جودو باشگاه های کشور صدرنشین گروه های دو گانه هستند، مسابقات هفته دوم در سه مرحله به انجام رسید که با یک پیروزی و یک شکست برای جودوکاران تیم پاسارگاد قم همراه بود.



در این رقابت ها تیم جودو پاسارگاد قم در گروه دوم مقدماتی قرار دارد و با یک قرعه استراحت، دو مسابقه با تیم های مدعی گروه خود برگزار کرد که طی آن مقابل تیم جودو جوانان استقلال ایران مغلوب شد اما از سد تیم هیئت قزوین گذشت.



جودوکاران تیم پاسارگاد قم در نخستین مسابقه خود مقابل تیم جودو هیئت قزوین به میدان رفتند و در حالی که انگیزه و اشتیاق زیادی برای کسب پیروزی از خود نشان می دادند، این دیدار را با حساب شش بر دو به سود خود به پایان رساندند.



در حالی که این هفته رقابت های بسیاری مهمی برگزار شد، جودوکاران تیم پاسارگاد قم در دومین مسابقه خود به مصاف تیم جودوی جوانان استقلال ایران رفتند که این رقابت سخت و نفس گیر در نهایت شش بر دو به سود تیم جوانان استقلال پایان یافت.



امسال تیم مردان جودو پاسارگاد قم در گروه دوم از مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته اول جودو مردان باشگاه‌های کشور با تیم‌های جودو جوانان استقلال ایران، هیئت جودوی قزوین، چای گلدان شهر ری و هیئت جودوی همدان همگروه است که با توجه به حضور پنج تیم در یک گروه هر هفته یک تیم با قرعه استراحت رو به رو خواهد شد.

