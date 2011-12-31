جزئیات دریافت 230 میلیارد تومان تسهیلات بدون مجوز در سازمان نوسازی

به گزارش خبرنگار مهر، عملکرد سازمان نوسازی شهر تهران در چند سال گذشته همیشه مورد انتقاد کارشناسان و اعضای شورای شهربوده است. آمار مدیران این سازمان همیشه نشان از رونق ساخت و ساز در بافت و فرسوده می داد اما در عمل هنوز این خانه های سست بنیان پابر جابودند و نگرانی از ویرانی آنها با اندک لرزه ای در شهر وجود داشت.

بسیاری نوسازی بافتها فرسوده را بعد از آلودگی هوای پایتخت مهمترین چالش تهران می دانند، اما اعضای شورای شهر تهران عملکرد 7 ساله شهرداری را در این حوزه چندان موفق نمی دانند. آغاز برخورد شورا با این سازمان هنگام تصویب بودجه سال 90 شهرداری بود. اعضای شورا بودجه این سازمان را به تصویب نرساند و تنها یک دوازدهم بودجه هزینه ای آن را تصویب کرد.

تهدیدی که جدی گرفته نشد

هر چند مدیران شهرداری این برخورد را جدی نگرفتند. چنانچه ایازی سخنگوی شهرداری تهران در پاسخ به پیگیری های مهر گفت: بودجه سازمان نوسازی هر ساله با اصلاحاتی به تصویب می رسد و نگرانی در این رابطه وجود ندارد. اما وقتی یک فوریت انحلال سازمان نوسازی در اردیبهشت ماه امسال به تصویب اعضای شورا رسید مدیران شهری متوجه شدند این تذکر شورا همانند سال های گذشته نیست و عزم شورا برای تحول در این سازمان جدی است.

هرچند تصویب دو فوریت تحقیق و تفحص از سازمان نوسازی بحث انحلال را کم رنگ کرد اما همچنان اعضای شورا به ناکارآمدی این سازمان و ابهام در عملکرد شرکتهای زیر مجموعه ان تاکید داشتند.

تاخیر در ارائه گزارش کمیته تحقیق و تفحص

پیش بینی شورا برای اتمام تحقیق و تفحص دو هفته بود. اما مهر ماه امسال این گزارش بی آنکه نکته تازه ای بیش از آنچه که در شورا مطرح شده باشد به تصویب رسید.

فریدون درویش زاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران سابق یک روز بعد از این تصویب در گزارشی خبری آمارهای خیره کننده ای از روند نوسازی بافتهای فرسوده داد و از تعامل خوبی که میان اعضای کمیته تحقیق و تفحص و سازمان وجود داشت خبر داد. موضوعی که با انتقاد شدید اعضای شورا روبرو شد.

تاکید بر سودده بودن پروژه های نوسازی

او از سوده بودن تمامی پروژه های نوسازی خبر داده واعلام کرده بود: سازمان در فروش متری زمین به دنبال سودآوری نبود هرچند این پروژه نیز برای شهرداری زیانی در پی نداشت.

او با اشاره به سخنان سخنگوی شورای شهر تهران که طرح فروش اوراق مشارکت را طرحی زیان‌ده دانسته بود، گفت: 20 درصد پولی که توسط انتشار اوراق مشارکت به شهرداری پرداخت شده بود طبق قانون توسط بانک برای ضمانت ضبط می‌شود و پیش‌بینی‌های ما نیز مربوط به زمان رونق بازار مسکن بود که امیدواریم تا انتهای پروژه امام علی(ع) بتوانیم براساس پیش‌بینی‌ها پروژه‌ها را به فروش برسانیم.

او در18 مهر ماه امسال تاکید کرده است که اگر اعداد و ارقام اوراق مشارکت سود پیش بینی شده را نشان نمی دهد به دلیل بلوکه کردن 20 درصد اصل سرمایه است.

اعتراض شورا به آمارهای نوسازی

رئیس شورای شهر تهران یک روز بعد از این نشست خبری در جلسه علنی شورا در واکنش به اظهارات رئیس سازمان نوسازی شهرداری تهران گفت: شورا در خصوص این سازمان کریمانه برخورد می‌کند اما آنها آمارهای غیرواقعی می دهند لذا اعلام می‌کنم رئیس سازمان نوسازی تخلف کرده و تمامی شرکتهای زیرمجموعه آن باید منحل شوند و در لیست سیاه قرار گیرند.

مهدی چمران با اشاره به آمارهای اعلام شده توسط رئیس سازمان نوسازی که تمامی پروژه‌های نوسازی را موفقیت آمیز و سودده اعلام کرده بود، گفت: مطالبی که در نشست خبری دیروز مطرح شده ایرادات اساسی دارد. شورا قصد نداشت با نشان دادن ایرادات و بزرگ کردن آن چالش ایجاد کند و هدف اصلی ما رفع مشکلات بود و تلاش کردیم در برخورد با این سازمان کریمانه برخورد کنیم اما هرچه ما کوتاه می‌آییم مسئولان سازمان نوسازی طور دیگری صحبت می‌کنند.

تمامی شرکت ها منحل شوند

چمران افزود: اعلام می‌کنم رئیس سازمان نوسازی تخلف کرده است و تمامی شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان باید منحل شوند و در لیست سیاه قرار بگیرند. همچنین پس از گزارش نهایی که در صحن علنی هفته آینده شورا ارایه می‌شود در خصوص رئیس سازمان نیز تصمیم گیری می‌شود.

حمزه شکیب نیر در آن جلسه برزیان‌های کلانی که این سازمان داشته است تاکید کرد و گفت: مسایلی که توسط رئیس سازمان نوسازی در خصوص هماهنگی کمیته تحقیق و تفحص و سازمان نوسازی اعلام شده غیرواقعی است.همچنین طرح‌های ارایه شده برای نوسازی بافت‌های فرسوده سوددهی نداشته و می‌توان گفت 320 میلیارد تومان هم ضرر کرده‌ایم.

آتش بس شورا و شهرداری

دوئل شهرداری با شورا بر سرسازمان نوسازی با کناره گیری درویش زاده و جایگزینی جعفری که در گذشته شهردار مناطق 9 و 13 بود پایان گرفت و کوچک سازی سازمان جای انحلال را گرفت. اما پایان این چالش چندان خوش نبود و در زمانی که متتم بودجه سال 90 به صحن شورا آمد نکات تازه تری از تخلفات این سازمان مشخص شد. نکاتی که از چشم اعضای کمیته تحقیق و تفحص شورا نیز پنهان مانده بود .

کشف وام 230 میلیاردی بدون مجوز در سازمان نوسازی

در جریان چهارصد و بیست و چهارمین جلسه شورای شهر تهران زمانی که اعضای شورای شهر در حال بررسی بخش هزینه ای متتم بودجه سال 90 شهرداری بودند به بازپرداخت وامی 230 میلیاردی در سازمان نوسازی برخورد می کنند . وامی که کسی از نحوه دریافت آن اطلاعی نداشت .

مهدی چمران در این جلسه با بیان این که سازمان نوسازی چه در زمان اقدام برای دریافت وام ،چه زمان اخذ آن و چه در فرآیند تحقیق و تفحص این موضوع را پنهان کرده بود ،گفت:هیچ کسی از مسوولان شهرداری از جمله معاون مالی و اداری از نحوه دریافت این وام اطلاعی ندارد واز سوی دیگر معلوم نیست ضمانت های این وام و نحوه پرداخت آن چگونه است؟

رسول خادم نیزدر این خصوص گفت: با تغییر مدیریت در سازمان مذکور این اطلاعات جدید در اختیار مدیریت فعلی قرار گرفته است.

او اضافه کرد: در متمم بودجه مبلغ 124 میلیارد تومان جهت کمک به سازمان نوسازی شهر تهران برای پرداخت سود اوراق مشارکت و مبلغ 130 میلیارد تومان جهت بازخرید فروش متری املاک در نظر گرفته شده است.

320 میلیارد کم آورده اند ،230 میلیارد وام بدون مجوز گرفته اند

حمزه شکیب رئیس کمیسیون توسعه و عمران شورای شهر تهران با اعتراض نسبت به این ردیفهای بودجه گفت: چرا ما باید پول در اختیار سازمانی قرار بدهیم که بدلیل سوء مدیریت 320 میلیارد تومان کم آورده است و مبلغ 230 میلیارد تومان نیز بدون مجوز شورای شهر وام دریافت کرده است.

هرچند در انتها بخش هزینه ای متمم بودجه به تصویب رسید اما به گفته رسول خادم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر در تبصره 6 متمم شهرداری موظف شده است دراین خصوص گزارش دهد.

تحقیق و تفحص از سازمان نوسازی ناقص است

حمزه شکیب در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این وام بدون مجوز گفت: هنوز رقم این وام مشخص نیست و نمی دانیم بیش از 230 میلیارد است یا کم تر از آن .



او ادامه داد: این موضوع قرار است توسط رئیس شورای شهر تهران پیگیری شود اما این وام از دید اعضای تحقیق و تفحص نیز پنهان مانده و می توان گفت تحقیق و تفحص از سازمان نوسازی ناقص انجام شده است.



رئیس کمیسیون عمران شورا در حالی گزارش تحقیق و تفحص از سازمان نوسازی را زیر سوال می برد که تصمیم گیری بر سر انحلال این سازمان منوط به نتیجه این گزارش بوده است.

مهلت دو هفته ای برای ارائه گزارش به شورا

محمدعلی نجفی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورا که تنها به امید اصلاح مشکلات بودجه شهرداری در سال اینده به متتم بودجه رای داده است در رابطه با این وام 230 میلیاردی بدون مجوز به مهر می گوید: معاونت مالی اداری شهردرای خود نیز از این ام بی اطلاع بود و شورا مهلتی دو هفته ای به شهرداری داد تا در این خصوص گزارش تهیه کند.



اما شهرداری زیاد این مهلت را جدی نگرفته است به طوریکه سید مناف هاشمی در رابطه با این وام 230 میلیاردی به مهر می گوید: چرا بعد از گذشت چند هفته یاد این وام بدون مجوز افتاده اید.

او با تاکید بر این که گزارش های جلسات غیر علنی شورا تنها از سوی دبیر خانه اجازه انتشار دارد گفت: قرار بود رئیس سازمان نوسازی در این رابطه گزارش دهد که نه به طور رسمی پرسشی مطرح شد نه دعوتی از رئیس این سازمان به عمل آمده است.

سود مردم را بلاتکلیف اقدام نابجای یک مدیر نکردیم

خسرو دانشجو سخنگوی شورای شهر تهران که در جلسه غیر علنی که بخش هزینه ای متمم بودجه 90 به تصویب رسیده است حضور نداشت به مهر گفت: من در آن جلسه غایب بودم اما متن گزارش ها را دیدم. دو نفر از اعضای شورا به موضوع وام 230 میلیاردی بدون بهره اعتراض داشتند و نکاتی را مطرح کردند .

وی ادامه داد: این مورد اعتراض برخی از اعضای شورا نیز بود که به چه دلیل به سازمانی که بدون اطلاع شورا وام می گیرد برای بازپرداخت و یا پرکردن سود اوراق فروش رفته اعتباری را اختصاص دهیم. براساس متن مذاکرات، رئیس شورا و دیگران توجیه شان این بوده است که بالاخره مردم باید تعیین تکلیف شوند و دیون شهرداری به بانک ها و مردم پرداخت شود .

نمی توانیم ما این اعتبار را نگاه داریم که چون شما بدون اجازه این پول را دریافت کرده اید بانک ها یا مردمی که اوراق مشارکت خریداری کرده اند بلا تکلیف بمانند.

رسیدگی به تخلف 230 میلیاردی توسط دستگاه های قضایی

دانشجو اضافه کرد: این موضوع جداگانه رسیدگی می شود و حتما باید به عنوان تخلف باید به دستگاههای نظارتی و قضایی ارائه شود. ولی منافع مردم و دیون شهرداری به بانک ها نیز باید تکلیفش روشن شود. تصمیمی که در شورا گرفته شد به این دلیل بود که نمی خواستند تبعات اقدام نابجای یک مدیر دامن گیرد مردم شود .

این وام از دید کمیته تحقیق و تفحص پنهان مانده است

سخنگوی شورای شهر تهران در رابطه با این که چرا این موضوع در گزارش تحقیق و تفحص شورا از سازمان نوسازی مطرح نشده بود گفت: گویا اسنادش ارائه نشده و از دید کمیته تحقیق و تفحص مغفول مانده است.

دانشجو در پاسخ به این پرسش که این ابهام جدید در سازمان نوسازی این نگرانی را به وجود نمی آورد که مشکلات دیگری نیز وجود داشته باشد که از دید کمیته تحقیق و تفحص پنهان مانده باشد گفت: این نگرانی به جا است. من بارها در جلسات شورا نسبت به فعالیت مجموعه مدیریتی قبلی سازمان نوسازی نگرانی های خود را اعلام کردم. این نگرانی وجود دارد اما من نمی توانم قضاوتی بکنم. ولی وقتی تخلف تازه ای می بینیم به ذهن خطور می کند که این مدیر و یا این مجموعه تخلفات دیگری نیز داشته اند که ممکن است پنهان مانده باشد.

نزدیک به سه هفته است که از تصویب متمم بودجه 90 می گذرد. اما خبری از گزارش شهرداری به شورا در خصوص وام 230 میلیارد تومانی نیست. با وجود آن که در تبصره 6 متمم بودجه چنین گزارشی از شهرداری خواسته شده است .

صورت مسئله اشتباه است

اماعلیرضا جعفری رئیس سازمان نوسازی شهر تهران در رابطه با وام 230 میلیارد تومانی به مهر گفت: صورت مسئله شما اشتباه است، وامی گرفته نشده است. برای جذب منابع مالی برای سازمان دریک پروسه بانکی و با اخذ مجوزهای بانک مرکزی فروش اوراق مشارکت و فروش متری زمین انجام شد. برای انجام این پروژه ها دو موضوعیت مطرح بود یکی انجام فعالیت های عمرانی ودیگری بازپرداخت سودهای اوراق مشارکت و فروش متری که سازمان متعهد شده بود.

230 میلیار د وام نیست تسهیلات است

جعفری با بیان این که در خصوص بازپرداخت سودهای اوراق مشارکت و فروش متری امکان برداشت ازمنابع اوراق جذب شده نبود گفت: توافقی با بانک به عمل آمده بود که با مسدودکردن بخشی از پول ها که از محل درآمد فروش اوراق و و فروش متری به دست آمده بود بتوانیم تسهیلات بازپرداخت سودهای اوراق مشارکت و فروش متری زمین را بپردازیم. البته تضمین این تسهیلات توسط شهرداری در متمم بودجه دیده شده که در حال طی کردن مراحل قانونی خود بود .

او اضافه کرد: این تسهیلاتی که با بانک برای پرداخت سودها توافق شده است به صورت تسهیلات وام مطرح شده بود که با این موضوعیت از مفهوم وام تبدیل به تسهیلات بازپرداخت سودهای اوراق مشارکت و فروش متری شده است.

شورا گذشته را فراموش کند

رئیس سازمان نوسازی با تاکید بر این که سیاست جدید این سازمان تعامل و هماهنگی کامل با اعضای شورای شهر است گفت: بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده پایتخت از اولویت های پایتخت است که با همکاری شورای شهر در حل این مشکل تلاش می کنیم و با گذشتن از موضوعاتی که در گذشته مطرح شده است در آینده مشکلات این سازمان رفع شود .

این سخنان نشان می دهد که مدیر جدید نمی خواهد چالش های مدیریت گذشته دامن گیر او شود. اما توضیحات او

این ابهامات که چرا این برداشت میلیاردی بدون مجوزو اطلاع شورا بوده است و شهرداری چرا پیش از آنکه متمم در صحن شورا مطرح و به تصویب برسد تضمین پرداخت ها را از محل متمم کرده است به وجود می آورد. پرسشهایی که اگر در گزارش شهرداری به شورا به آن پاسخ داده نشود شاید گذشتن از موضوعاتی که در گذشته در رابطه با این سازمان مطرح بوده است کار آسانی نباشد.