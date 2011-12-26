اوج عصبانیت صهیونیستها از وحدت فلسطینی ها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "بنیامین نتانیاهو" اعلام کرد دولتش حاضر نیست بر سر میز مذاکراتی با دولت فلسطین بنشیند که حماس نیز عضوی از آن است.

این اظهارات که طی کنفرانس سالانه سفیران رژیم صهیونیستی در بیت المقدس اشغالی ایراد شد واکنش نخست وزیر این رژیم به آشتی ملی حماس و تشکیلات خودگردان بود. وی که به وضوح از این توافق گروههای فلسطینی خشمگین بود تهدید کرد دولتش مذاکره با طرف فلسطینی را متوقف می کند.

این ادعا در حالی مطرح می شود که مذاکرات سازش خاورمیانه به دلیل کارشکنی های تل آویو مدتها است به بن بست رسیده و تلاشهای غرب برای از سرگیری آن بی نتیجه بوده است.

گفتنی است پس از توافق آشتی ملی بین حماس و فتح در قاهره،"خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) اعلام کرد این جنبش به زودی به سازمان آزادیبخش فلسطین(ساف) می پیوندد.