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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۱۲

موسوی خبر داد:

5500 پروانه مهارت کارگران ساختمانی در گلستان صادر شد

5500 پروانه مهارت کارگران ساختمانی در گلستان صادر شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان از صدور پنج هزار و 517 پروانه مهارت تا پایان آذر ماه سال جاری برای کارگران صنعت ساختمان استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس موسوی با اشاره به عملکرد 9 ماهه حوزه سنجش و ارزشیابی مهارت، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، این تعداد پروانه مهارت برای شاغلان فعال بخش صنعت ساختمان صادر شد.

وی اظهار داشت: این پروانه ها در حرفه های بنای سفت کار، آرماتور بند، قالب بند و کفراژبند، جوشکار اسکلت، بتن ساز و بتن ریز، عایق کاری، نقشه برداری، سنگ کاری، درب و پنجره سازی، کاشی کاری، گچ کاری، برقکار ساختمان، تاسیسات لوله کشی و ... صادر شده است.

رئیس اداره سنجش و ارزشیابی مهارت اداره کل آموزش فنی و حرفه ای گلستان افزود: تعداد هشت هزار نفر متقاضی شرکت در آزمونهای تعیین سطح صنعت ساختمان در سال جاری برای دریافت پروانه مهارت ثبت نام کرده اند.

وی اظهار داشت: سنجش این تعداد در 17 رشته مرتبط با صنعت ساختمان با همکاری کارشناسان و آزمونگران مراکز آموزشی تاکنون در حال اجراست و تا پایان سال جاری ادامه خواهد یافت.
 
کد مطلب 1494191

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