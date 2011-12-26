به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ای با موضوع پیگیری اجرای تأسیسات زیر بنایی توسط دستگاه های خدمات رسان در خصوص واحدهای قابل افتتاح مسکن مهر در شهر جدید پرند، برگزار شد.

نمایندگان شرکت های خدمات رسان با حضور در این جلسه در خصوص اقدامات صورت گرفته در هفته گذشته گزارشات خود را ارائه و متعهد شدند هر چه سریعتر مابقی اقدامات و عملیات اجرایی را نسبت به واحدهای قابل افتتاح انجام دهند.

راه اندازی انشعاب شبکه آب و فاضلاب برای 1500 واحد مسکونی، اقدامات انجام شده اداره برق در خصوص تیرگذاری و نصب انشعاب برای 1500 واحد مسکونی قابل افتتاح مسکن مهر، اتمام عملیات اجرایی نصب علمک های گاز برای 1500 واحد و همچنین اقدامات اجرایی شده مخابرات برای 1000 واحد مسکن مهر از نتیجه گزارشات ارائه شده در این جلسه، توسط نمایندگان شرکت های خدمات رسان بود.

روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید پرند اعلام کرد: در این جلسه که روز گذشته برگزار شد، مشاور وزیر راه و شهرسازی، مدیر عامل و مدیر فنی و اجرایی شرکت عمران پرند، نمایندگان شرکت آب وفاضلاب، مخابرات، اداره برق و شرکت گاز، همچنین مدیر عاملان شرکت های انبوه ساز حضورداشتند.