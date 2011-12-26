علی خوش‌رفتار در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم سال گذشته با همدلی، دوستی و وحدت خود نایب قهرمان مسابقات این فصل لیگ دسته اول بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور شد و جواز صعود به لیگ برتر را به دست آورد.



وی با بیان اینکه ایثار قم نخستین حضور در لیگ برتر را تجربه می کند، ادامه داد: تیم قم بعد از کسب نتایج مطلوب و قابل توجه در مرحله نخست از مراحل مقدماتی رقابت‌های این فصل لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور، در مرحله پایانی این مسابقات نیز به دنبال این است که نتایج لازم برای صعود به مرحله نهایی لیگ را به دست بیاورد.



مدیر تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین ایثار قم افزود: پیکارهای هفته پایانی از مرحله مقدماتی مسابقات لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور با شرکت چهار تیم حاضر در گروه دوم مرحله مقدماتی در حالی برگزار شد که تیم ایثار قم موفق به کسب یک پیروزی دیگر شد.



وی با بیان اینکه مسابقات این فصل لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور با شرکت هشت تیم در دو گروه برگزار می‌شود،‌ عنوان داشت: تیم بسکتبال با ویلچر ایثار قم در گروه دوم مرحله مقدماتی با سه حریف دیگر برای صعود به مرحله نهایی به رقابت می پردازد.



خوش‌رفتار ابراز داشت: در مرحله پایانی از دور مقدماتی این مسابقات که به میزبانی تیم بسکتبال با ویلچر پیام ارتباطات اصفهان به انجام خواهد رسید، علاوه بر این تیم، بسکتبالیست‌های جانباز و معلول ایثار قم، تیم های کهریزک تهران، پیام ارتباطات اصفهان و هیئت مرکزی نیز برای صعود تلاش می کنند.



وی با اشاره به نتایج کسب شده توسط تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم در این مرحله از رقابت‌ها، بیان داشت: بسکتبالیست‌های جانباز و معلول قم در 9 مسابقه قبل خود موفق به کسب سه پیروزی شده اند تا همچنان بخت خود را برای صعود از این گروه حفظ کنند.



مدیر تیم بسکتبال با ویلچر ایثار منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان قم عنوان داشت: هر سه مسابقه تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین ایثار قم در مرحله چهارم و پایانی لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و بازیکنان ما خوب می دانند که نباید به راحتی به هر سه حریف خود امتیاز بدهند.



وی افزود: در پایان دور سوم از مرحله گروهی رقابت‌های لیگ دسته برتر بسکتبال با ویلچر باشگاه‌های کشور جام وحدت، تیم بسکتبال با ویلچر جانبازان و معلولین کهریزک تهران با 18 امتیاز صدرنشین شد و تیم قم با به دست آوردن شش امتیاز در مکان سوم ایستاد.

