سالن ورزشی چند منظوره در گرمی احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، پازاج بعد از ظهر دوشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات ورزشی شهرستان گرمی اظهار کرد: عملیات اجرا و ساخت این طرح امسال آغاز و تا اواخر سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

مدیر کل اداره ورزش و جوانان استان اردبیل عنوان کرد: 240 میلیون ریال اعتبار نیز به هیئتهای ورزشی رشته های مختلف برای توسعه و ترویج فرهنگ ورزش در شهرستان گرمی اختصاص یافته است.

پازاج امکانات ورزشی موجود در استان را طبق اصولی و استانداردهای لازم محدود دانست و افزود:26 طرح ورزشی جدید در استان در حال اجرا است.

صعود سراسری به قله سبلان در دهه فجر



این مسئول همچنین از صعود زمستانی سراسری کوهنوردان زبده استان به کوه سبلان در ایام دهه فجر سال جاری خبر داد.

وی خواستار همکاری هیئت کوهنوردی مشگین شهر و گروه امداد کوهستان این شهرستان شد و افزود: امسال تجهیزات بولدرینگ برای تمرینات صخره نوردی در مشگین شهر نصب شد.

عزیز صحرایی فرماندار گرمی نیز در این جلسه خواستار تسریع در تکمیل عملیات طرح خوابگاه ورزشی 50 نفری این شهرستان شد.