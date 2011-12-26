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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۲۰

قمی در گفتگو با مهر:

بصیرت مردم در 9 دی خط بطلانی بر همه فرضیات و توهمات دشمن کشید

بصیرت مردم در 9 دی خط بطلانی بر همه فرضیات و توهمات دشمن کشید

رباط کریم - خبرگزاری مهر: یک استاد دانشگاه گفت: "بصیرت" مردم در 9 دی، خط بطلانی بر همه فرضیات، توهمات و انگاره های شیطانی دشمنان خارجی و دنباله روهای داخلی آنان کشید.

محمد قمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به منویات رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: 9 دی، تجلی بارزی از هویت و ماهیت انقلاب، یعنی روح دیانت حاکم بر دلهای مردم است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند افزود:  دشمن شناسی، وقت شناسی، کیاست، هوشیاری  و به معنای کامل کلمه یعنی همان واژه "بصیرت" مردم ما، خط بطلانی بر همه فرضیات، توهمات و انگاره های شیطانی دشمنان خارجی و  دنباله روهای آب به آسیاب دشمن ریز داخلی بود.

مردم در روز 9 دی نشان دادند با اسلام و ولایت فقیه پیوند ناگسستنی دارند

این استاد دانشگاه اظهار داشت: در این روز مردم یک بار دیگر نشان دادند که با اسلام و ولایت فقیه پیوند ناگسستنی دارند و تا پای جان از نظام و آرمان های انقلاب اسلامی دفاع کرده با هر عاملی در هر لباس و جایگاهی که قصد ضربه زدن به نظام اسلامی را داشته باشند، مقابله کرده و از آنها برائت می جویند.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد پرند با بیان اینکه ما دانشگاهیان در روز 9 دی همراه با امت اسلامی در صحنه حاضر هستیم، تاکید کرد: بار دیگر با تجدید میثاق با آرمان های حضرت امام و منویات رهبر معظم انقلاب همچون همیشه تا پای جان از نظام اسلامی و دستاوردهای آن دفاع خواهیم کرد.

کد مطلب 1494196

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