عدم تفکیک زباله عفونی بیمارستانی خطرآفرین است

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعبدالله میرابراهیمی در خصوص انواع پسماندها اظهار کرد: بر اساس قانون مدیریت پسماند، پسماندها به پنج بخش عادی، صنعتی، کشاورزی، ویژه و خطرناک و بیمارستانی تقسیم میشوند.
وی افزود: طبق قانون تنها مدیریت پسماندهای عادی و کشاورزی برعهده شهرداری است و روستاها، شهرداریها و حریم راهها برعهده بخشداریها است.
مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم ادامه داد: مدیریت پسماندهای ویژه بیمارستانی و صنعتی برعهده تولیدکننده است.
میرابراهیمی با اشاره به ویژگی پسماندهای مختلف عنوان کرد: پسماندهای ویژه به پسماندهایی گفته میشود که قابلیت خطرسازی، عفونی بودن، تیز و برنده بودن را دارند و پسماندهای بیمارستانی نیز خود به دو بخش آشپزخانهای و عفونی تقسیم میشود.
وی با اشاره به فعالیت هشت بیمارستان در سطح شهر اظهار داشت: سازمان مدیریت پسماند، پسماند هفت بیمارستان را خود جمعآوری کرده و به مرکز دفن سازمان بازیافت انتقال میدهد که این زبالهها یک متر تا یک و نیم متر در خاک دفن شده و بر روی آن آهک ریخته میشود.
مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم اضافه کرد: بیمارستانها در زمینه مدیریت پسماندهای خود اقدامی صورت نداده و تنها بیمارستان شهید بهشتی اقداماتی در زمینه بی خطر کردن زبالهها انجام داده است.
میر ابراهیمی به پسماندهای مطبها و درمانگاهها اشاره و تصریح کرد: مدیریت پسماندهای مطبها و درمانگاهها بر عهده نظام مهندسی است که جمعآوری و ساماندهی آن را انجام دهد و هم اکنون این کار توسط پیمانکار صورت میگیرد.
وی با اعلام نارضایتی از این اقدام گفت: نظام مهندسی، 60 درصد مطبها را زیر پوشش قرار داده است که این پسماندها به مرکز دفن سازمان بازیافت انتقال داده میشود و ما از نحوه کار آنها رضایت نداریم.
مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم به میزان زبالههای تولید شده دراین زمینه اشاره و بیان کرد: 4 هزار کیلو زباله تولید میشود که هزار کیلو تحویل سازمان بازیافت شده و 3 هزار کیلو نیز از طریق بیمارستانها و توسط سازمان بازیافت جمعآوری میشود.
میرابراهیمی با اشاره به اینکه بخشی از زبالههای عفونی از زبالههای بیمارستانی تفکیک نمیشود، تصریح کرد: در برخی موارد، درصدی از زباله مطبها به صورت مخلوط با زبالههای عادی جمعآوری میشود که به دلیل عفونی و خطرساز بودن، مخاطراتی برای نیروهای انسانی به همراه دارد و تفکیک این پسماندها ضروری است.
وی ادامه داد: اصل مدیریت پسماندهای عفونی این است که عملیات بیخطرسازی در ابتدا انجام شود و آلودگی به سطح شهر انتقال نیابد.
مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم از مناقصه علوم پزشکی در این بخش خبر داد و گفت: در حال حاضر علوم پزشکی مناقصه ای را در بحث بیخطرسازی آغاز کرده است اما تا کنون اقدام عملی صورت نگرفته است.
میرابراهیمی در خصوص دفن زباله در خاک و به وجود آمدن بیماریهایی از طریق خاک، افزود: در خصوص دفن زباله با مشکلات کمتری نسبت به دیگر شهرها مواجه هستیم، چراکه عمق آبهای زیرزمینی بسیار زیاد است و دفن زباله در خاکی که جنس آن شنی و رسی است مشکلی را به همراه نخواهد داشت.
وی بیان کرد: بیشتر خطر در زبالههای عفونی است که توسط ماشینآلات جمعآوری میشوند و باید ماشین جمعآوری آنها کاملا مکانیزه باشد، چرا که مسیر طولانی طی میشود تا زبالهها به محل دفن برسند و ما بهترین الگوی جمعآوری زباله را در این زمینه در اختیار داریم.
مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم خواستار توجه به سلامت جامعه شد و عنوان کرد: مجموعههایی که متولی سلامت جامعه هستند باید نسبت به تهدیدهایی که بعد از دفن زباله وجود دارد توجه داشته و اقدامات جدی انجام دهند.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد شهرداری قم گفت: عدم تفکیک زبالههای عفونی از زبالههای بیمارستانی به دلیل عفونی و خطرساز بودن، مخاطراتی برای نیروهای انسانی به همراه دارد و تفکیک این پسماندها ضروری است.
نظر شما