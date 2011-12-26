به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی بنایی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در پاسخ به این سئوال که "چه ضرورتی برای شرکت علی لاریجانی در مجلس از حوزه انتخابیه قم دارد؟" اظهار داشت: دکتر لاریجانی علاوه بر اینکه از نظر علمی و ویژگیهای شخصیتی از جایگاه والایی برخوردار است از نظر عملکرد در مجلس شورای اسلامی نیز منشا اثر و خدمات خوبی هستند.



وی با بیان اینکه خواسته عمومی برای شرکت لاریجانی در مجلس از حوزه انتخابیه قم وجود دارد، تصریح کرد: در تمامی ملاقاتها و دیدارهایی که رئیس مجلس شورای اسلامی با مراجع تقلید، علما، فرهیختگان و قشرهای مختلف مردم دارند همگان معتقدند که لاریجانی به لحاظ شأنیتی که دارند جایگاه قم را در سطح ملی و فراملی توسعه داد.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی مدیریت لاریجانی در مجلس هشتم را ستودنی دانست و تاکید کرد: لاریجانی جنبه سیاسی قم را رونق داد و درخواستهای زیادی برای حضور وی در مجلس از حوزه انتخابیه قم وجود دارد.



اقبال خوبی از جبهه متحد اصولگرایان در قم وجود دارد



حجت الاسلام بنایی همچنین در پاسخ به سئوالی در مورد جایگاه جبهه پایداری در قم تاکید کرد: عملکرد هر مجموعه ای از طلوع و ظهورش پیداست. مردم ایران هم مردم ساده ای نیستند بلکه در این 32 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی بصیرت زیادی کسب کردند.



وی تصریح کرد: با شناختی که از مردم قم داریم احساس می کنیم اقبال عمومی به سمت جایگاه جبهه متحد اصولگرایان به مدیریت آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی است.



حجت الاسلام بنایی تاکید کرد: جبهه متحد اصولگرایان برای مردم اطمینان بخش و آرام بخش است و مردم با اعتمادی که به این جبهه دارند برای رای خودشان حساب خاصی باز می کنند.



سفر بادامچیان و جلالی به قم



وی همچنین از سفر بادامچیان و جلالی به قم خبر داد و گفت: این سفر در هفته آینده انجام می‌شود و بسیاری از مباحثی که قرار است از سوی جبهه متحد اصولگرایان مطرح شود در جلساتی بیان می شود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی در مورد حضور نمایندگانی از جریان انحرافی و فتنه گران در انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: جریان انحرافی در درون خود چند خرده تشکیلات دارد و جریان فتنه و اصلاح طلبان نیز اعلام کردند که برای شرکت در این انتخابات لیست نمی دهند و به صورت مستقل شرکت می کنند.



وی تاکید کرد: البته جریان انحرافی عملا با نام های مختلف وارد صحنه می شوند.