حماسه 9 دی زاییده عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاج قاسم معینی زاده عصر دوشنبه دردیدار با فرماندار گرگان افزود: 9 دی عاشورا را به کمک انقلاب آورده و نسل جوان ما پیشتازتر و ممتازتر درخشیدند.

وی اظهار داشت: البته 9 دی بخشی از واکنش مردم در مقابل ضد انقلاب فتنه گر بوده است که به انقلاب ما دوام و قوام بخشید.

سردار معینی زاده با اشاره به انتخابات مجلس اظهار داشت: این انتخابات برای تعیین سرنوشت آینده و پیشرفت کشور از اهمیت خاص برخوردار است.



وی افزود: مردم ما به آن حد بلوغ فکری رسیده اند که پای صندوقهای رأی بیایند و اهمیت انتخابات را درک کنند.



سردار معینی زادهژ تاکید کرد: نیت داوطلبان باید خالص و الهی باشد، قصد خدمت داشته باشند و نیازهای مردم را درک کنند.

این جانباز دفاع مقدس عنوان کرد: کسانی که با هزینه سنگین و با سرمایه و پشتیبانی سرمایه داران هزینه های تبلیغاتی و تشریفاتی می کنند از ما و با انقلاب نیستند.



وی اضافه کرد: بلوغ فکری جوان امروز ما باعث شده پرنده فوق مدرن جاسوسی ضد رادار مریکا را تسلیم و تسخیر کند.