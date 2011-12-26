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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۳۲

سردار معینی زاده:

حماسه 9 دی زاییده عاشوراست

حماسه 9 دی زاییده عاشوراست

گرگان - خبرگزاری مهر: اولین فرمانده گروه موشکی شهاب 3 گفت: حماسه 9 دی یک اقدام دینی بود که مردم ما به عنوان تکلیف شرعی در صحنه حاضر شدند و حماسه 9 دی زاییده عاشوراست.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاج قاسم معینی زاده عصر دوشنبه دردیدار با فرماندار گرگان افزود: 9 دی عاشورا را به کمک انقلاب آورده و نسل جوان ما پیشتازتر و ممتازتر درخشیدند.

وی اظهار داشت: البته 9 دی بخشی از واکنش مردم در مقابل ضد انقلاب فتنه گر بوده است که به انقلاب ما دوام و قوام بخشید.

سردار معینی زاده با اشاره به انتخابات مجلس اظهار داشت: این انتخابات برای تعیین سرنوشت آینده و پیشرفت کشور از اهمیت خاص برخوردار است.
 
وی افزود: مردم ما به آن حد بلوغ فکری رسیده اند که پای صندوقهای رأی بیایند و اهمیت انتخابات را درک کنند.
 
سردار معینی زادهژ تاکید کرد: نیت داوطلبان باید خالص و الهی باشد، قصد خدمت داشته باشند و نیازهای مردم را درک کنند.
 
این جانباز دفاع مقدس عنوان کرد: کسانی که با هزینه سنگین و با سرمایه و پشتیبانی سرمایه داران هزینه های تبلیغاتی و تشریفاتی می کنند از ما و با انقلاب نیستند.
 
وی اضافه کرد: بلوغ فکری جوان امروز ما باعث شده پرنده فوق مدرن جاسوسی ضد رادار مریکا را تسلیم و تسخیر کند.
کد مطلب 1494201

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