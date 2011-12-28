تجارتی سودآور با شیره جان درختان/ درختان می میرند!

به گزارش خبرنگار مهر، افراد و تیم های جمع آوری صمغ درختان بنه در استان لرستان با حضور در سطح جنگلهای استان اقدام به جمع آوری شیره جان درختان می کنند تا با فروش این محصول برای خود تجارتی راه بیندازند.

این در حالیست که در طول سالجاری بارها محیط زیست استان لرستان با تیم ها و افرادی که اقدام به کت زدن (زخم زدن) متعدد درختان بنه می کنند برخورد کرده است ولی روند در این زمینه همچنان استمرار دارد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان لرستان با اشاره به معضل صمغ گیری درختان "بنه" در استان اظهار داشت: صمغ گیری درختان بنه موضوعی است که طی سالهای سال انجام می شده است.

محمد حسین بازگیر با بیان اینکه از صمغ این درختان استفاده زیادی در صنعت و تولید داروهای گیاهی و آدامس ها می شود ادامه داد: اما این صمغ گیری باید در حد وسع و توان درختان باشد.

وی با بیان اینکه یکی از عواملی که موجب از بین رفتن درختان بنه در استان لرستان شده است همین معضل صمغ گیری بی ضابطه است، عنوان کرد: پیش از این از صمغ این درختان توسط مردم محلی به اندازه محدود برای تامین نیازهای دارویی استفاده می شده است.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان لرستان ادامه داد: این در حالیست که امروزه این فرآیند تبدیل به تجارتی سودآور برای عده ای سودجو شده است.

بازگیر با اشاره به "کت زدن" متعدد درختان توسط این افراد گفت: باید میزان دریافت صمغ مطابق با توان درخت باشد ولی ما متاسفانه شاهد این هستیم که سودجویان جای جای تنه درختان را زخمی کرده اند.

وی افزود: متاسفانه بسیاری از درختان بنه لرستان به خاطر نگاه تجاری سودجویان و صمغ گیری بدون حساب و کتاب توان خود را از دست داده اند.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان لرستان با اشاره به اهمیت درختان بنه در استان یادآور شد: متاسفانه کت زدن (زخمی کردن) متعدد درختان موجب " آش و لاش شدن" آنها شده است.

بازگیر یادآور شد: از طرف دیگر استمرار فرایند کت زنی و صمغ گیری درختان بنه موجب شده است که این درخت فرصتی برای احیا نداشته باشد و آرام آرام از بین برود.

وی افزود: این روند موجب می شود که درختان بنه پس از یکی دو سال توان خود را از دست داده و از بین بروند.

مدیر کل حفاظت از محیط زیست استان لرستان تصریح کرد: مکیدن شیره جان درختان بنه برای کسب درآمد، نهیبی برای طبیعت بکر لرستان است.

بازگیر با بیان اینکه درخت بنه بعد از درخت بلوط بیشترین پراکنش را در میان گونه های گیاهی استان دارد، یادآور شد: هر گونه ای بخشی از خزانه زیستی یک مجموعه است که در صورت از بین رفتن آن می تواند به کل زیستگاه صدمه وارد کند.

وی با بیان اینکه گونه بنه جزء داشته های طبیعت لرستان است، عنوان کرد: در حال حاضر این گونه وضعیت مناسبی در استان دارد که برای حفظ این وضعیت باید مورد حفاظت ویژه قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت از محیط زیست استان لرستان به فواید درخت بنه در زیستگاههای استان اشاره کرد و گفت: علاوه بر تعدیل آب و هوا، حفظ آب و جذب گرد و غبار، زندگی برخی از حیات وحش استان لرستان با میوه این درخت عجین شده است به طوریکه میوه درخت بنه خوراک بسیاری از حیات وحش استان از جمله خرس است.

بازگیر با تاکید بر پیگیریهای این اداره کل برای حراست از این گونه مهم طبیعت لرستان عنوان کرد: تا کنون برخوردهای زیادی با متخلفان در این زمینه صورت گرفته است.

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گزارش و عکس: صدیقه حسینی