همایش تحکیم بنیان خانواده در شهرستان بهارستان برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش ابتدا معاون پرورشی و تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بهارستان ضمن عرض خوش آمد گویی به حاضران، به فلسفه و علت وجودی تشکیل خانواده از نظر دین اسلام پرداخت و گفت: تشکیل خانواده سنت دین و سفارش پیامبر عظیم الشان اسلام است.

ابوالحسن قلی زاده به ایجاد محیط معنوی و بر اساس اخلاقیات در درون خانواده اشاره کرد و افزود: باید در درون خانواده محیط سرشار از معنویات و محبت وجود داشته و اخلاقیات و اصول دینی و اسلامی در آن رعایت شده باشد.

همچنین در بخش دیگری از این همایش زعیم نیز به عنوان سخنران و مدعو ویژه همایش در ابتدا به تعریفی از ارتباط، انواع ارتباط و نحوه ارتباط و نیز اهمیت ارتباط مثبت و موثر در محیط خانواده پرداخت.

وی به اهمیت و جایگاه یک ارتباط خوب و معایب و پیامدهای ارتباط ناقص و نامناسب اشاره کرد و گفت: ما اگر نتوانیم یک ارتباط مناسب را در محیط خانواده و فراتر از آن در محیط جامعه برقرار کنیم رو به تنهایی و انزوا خواهیم رفت و مشکلات اجتماعی و روانی زیادی را تجربه می کنیم.