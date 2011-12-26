بسیجیان مراحل انتخابات را رصد کنند

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین عصر دوشنبه در همایش فرماندهان کانونهای بسیج سپاه نینوای استان افزود: با بررسی سوابق و عملکرد، بسیج بدون دخالت در جریانهای سیاسی به نفع و یا علیه نامزدها ورود پیدا نکرده و نخواهد کرد.

وی عنوان کرد: باید با تبلیغ ضرورت حضور حداکثری و همچنین اعتماد به قانون و نهادهایی مثل شورای نگهبان ،هیئتهای اجرایی توطئه دشمنان را بر ملا سازیم.

وی تأکید کرد: در پایداری از نعمت الهی انقلاب، مجریان را مورد حمایت قرار دهیم که مجریان نیز مثل بسیج امانتدار آرای مردم هستند.



گرزین بیان داشت: دشمن برای قبل و هنگام و پایان انتخابات برنامه ریزی دارد و ما با هوشیاری و همدلی با اقدامات بهنگام دشمنان را ناکام سازیم.

فرماندار گرگان اظهار داشت: امروزه بزرگترین مأموریت شیطان بزرگ، جاسوس پروری، فتنه گری و اختلاف افکنی است.