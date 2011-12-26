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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۳۴

گرزین:

بسیجیان مراحل انتخابات را رصد کنند

بسیجیان مراحل انتخابات را رصد کنند

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گرگان گفت: انتظار داریم بسیجیان برای ناکام کردن دشمنان، مراحل انتخابات را به طور دقیق رصد کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گرزین عصر دوشنبه در همایش فرماندهان کانونهای بسیج سپاه نینوای استان افزود: با بررسی سوابق و عملکرد، بسیج بدون دخالت در جریانهای سیاسی  به نفع و یا علیه نامزدها ورود پیدا نکرده و نخواهد کرد.

وی عنوان کرد: باید با تبلیغ ضرورت حضور حداکثری و همچنین اعتماد به قانون و نهادهایی مثل شورای نگهبان ،هیئتهای اجرایی توطئه دشمنان را بر ملا سازیم.

وی تأکید کرد: در پایداری از نعمت الهی انقلاب، مجریان را مورد حمایت قرار دهیم که مجریان نیز مثل بسیج امانتدار آرای مردم هستند.

گرزین بیان داشت: دشمن برای قبل  و هنگام و پایان انتخابات برنامه ریزی دارد و ما با هوشیاری و همدلی با اقدامات بهنگام دشمنان را ناکام سازیم.
 
فرماندار گرگان اظهار داشت: امروزه بزرگترین مأموریت شیطان بزرگ، جاسوس پروری، فتنه گری و اختلاف افکنی است.
کد مطلب 1494205

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