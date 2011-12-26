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۵ دی ۱۳۹۰، ۱۹:۵۸

کمالی:

30 هزار میلیارد تومان به فعالیتهای پژوهشی بخشهای مختلف کشور اختصاص یافت

30 هزار میلیارد تومان به فعالیتهای پژوهشی بخشهای مختلف کشور اختصاص یافت

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون تحقیقات سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی کشور گفت: 30 هزار میلیارد تومان اعتبار در صندوق حمایت از توسعه فنآوری به امور پژوهشی در بخشهای مختلف کشور اختصاص یافته است.

به گز ارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از دستاورد طرح تحقیقاتی نقشه ناهنجاری های تغذیه ای باغات زیتون در سالن باغستان جهاد کشاورزی قزوین برگزار شد.

محمدعلی کمالی در این مراسم گفت: اختصاص اعتبار 30 هزار میلیارد تومانی به پژوهش می تواند کمک بزرگی برای شرکت های دانش بنیان و کسانی باشد که می خواهند فناوریهای جدید را وارد بازار کنند.

معاون تحقیقات سازمان تحقیقات آموزش و ترویج وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: امروز عمر تکنولوژی به کمتر از چهار تا پنج سال کاهش یافته و توسعه یافتگی و نگهداشتن جایگاه اقتصادی هر کشوری وابسته به علم و تحقیقات است.

محمدعلی کمالی افزود: در سند چشم انداز 1404 ایران کشوری است که  باید در تولید غذا و امنیت غذا و علم و فن آوری حائز رتبه برتر در منطقه باشد و رسیدن به آن از مسیر تحقیقات و پژوهش ممکن خواهد شد.
 
به گفته وی کشور ما از لحاظ تنوع اقلیمی و شرایط جوی و گستردگی اراضی و نیروی انسانی توانمند و دارای ظرفیت بالایی است و بهره گیری از این قابلیتها می تواند روند توسعه را تسریع کند.

افزایش 42 درصدی سطح زیرکشت اراضی کشاورزی
 
کمالی به روند توسعه بخش کشاورزی اشاره کرد و یادآورشد: طی چند سال گذشته با اجرای طرح های تحقیقاتی و پژوهشی و بهره وری بالا سطح زیرکشت محصولات زراعی و باغی 42 درصد افزایش داشته است.

این مسئول بیان کرد: تولید محصولات کشاورزی از20 میلیون تن به 104 میلیون تن رسیده است.

کمالی افزود: قزوین از مراکز تحقیقاتی فعال کشور است و محققان مرکز تحقیقات کشاورزی این استان توانمندی و استعداد بسیار بالایی دارند و یافته های این مرکز متعدد و در کشاورزی کشور هم موثر بوده است.
 

کد مطلب 1494207

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